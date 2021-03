OMS dice que beneficios de vacuna  de AstraZeneca superan los riesgos

Un panel de seguridad de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el miércoles 17 de marzo del 2021 que considera que los beneficios de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca superan sus riesgos y recomienda que continúen las vacunaciones.

La OMS incluyó la vacuna elaborada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford para uso de emergencia el mes pasado, ampliando el acceso a la relativamente económica dosis en el mundo en desarrollo.



No obstante, más de una decena de países europeos suspendió el uso de la vacuna esta semana en medio de preocupaciones.



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que está investigando informes de 30 casos de trastornos sanguíneos inusuales de un total de 5 millones de receptores de la vacuna de AstraZeneca. En total, se han administrado 45 millones de inyecciones contra el COVID en toda la región.



El regulador de la Unión Europea dará a conocer sus hallazgos el jueves, pero su directora, Emer Cooke, dijo que no ve ninguna razón para cambiar su recomendación de AstraZeneca, una de las cuatro vacunas que ha aprobado para su uso.



"El Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS está evaluando cuidadosamente los últimos datos de seguridad disponibles para la vacuna AstraZeneca. Una vez que se complete esa revisión, la OMS comunicará inmediatamente los hallazgos al público", dijo en un comunicado un día después de que los expertos realizaron una reunión a puerta cerrada.



"En este momento, la OMS considera que los beneficios de la vacuna AstraZeneca superan sus riesgos y recomienda que continúen las vacunaciones", agregó.



Kate O'Brien, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, dijo que su panel de seguridad de vacunas está evaluando si eventos adversos como los coágulos de sangre están realmente relacionados con la vacunación.



"No debemos sobreinterpretar estos números específicos que surgen de los ensayos. Son vacunas altamente efectivas, son vacunas que salvan vidas, son vacunas seguras y debemos continuar con su implementación", sostuvo O'Brien en una conferencia de prensa.

"Por lo tanto, a quien se le ofrezca una vacuna debe tomar lo que ofrece el programa y asegurarse de que las vacunas que se están produciendo se utilicen para su máximo beneficio", agregó.