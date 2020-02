OMS se queja de insuficiente ayuda internacional al plan contra Covid-19

LEA TAMBIÉN

El plan de respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la epidemia de Covid-19, para el que ha pedido a la comunidad internacional USD 675 millones, no está teniendo la respuesta esperada, lamentó el 20 de febrero de 2020 el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Teniendo en cuenta la urgencia y que estamos luchando contra un enemigo muy peligroso, nos sorprende que la respuesta no haya sido la esperada, por lo que pedimos a la comunidad internacional que se lo tome muy en serio", declaró el doctor etíope en la rueda de prensa diaria de la OMS sobre la epidemia.



"Gracias a las medidas tomadas por China la cifra de afectados en el resto del mundo sigue siendo baja, pero esto no significa que vaya a ser siempre así, y tenemos que aprovechar el momento actual, en el que el virus aún es controlable", añadió, advirtiendo que "si no actuamos ahora podríamos afrontar un grave problema".



El 5 de febrero de 2020 la OMS lanzó una petición internacional para obtener USD 675 millones con el fin de financiar sus operaciones ante la epidemia (presupuestadas entonces en unos 60 millones) y para financiar sistemas de prevención frente al coronavirus en países con débiles sistemas sanitarios.



Según las cifras publicadas hoy por la OMS, se han reportado hasta ahora 74.675 casos de COVID-19 en China, de los que 2 121 fallecieron, y 1 076 en otros 26 países, donde ha habido siete muertes.



Entre los nuevos casos destacan los de Irán, país que hasta ahora no había reportado ningún caso pero que en las últimas 24 horas dio a conocer cinco, entre ellos dos fallecidos.



Tedros además reveló hoy que el equipo de la OMS que desde la pasada semana trabaja en China para investigar el origen de la enfermedad está compuesto por expertos procedentes de centros de investigación con sede en Rusia, Estados Unidos, Singapur, Japón, Corea del Sur, Nigeria y Alemania.



También anunció que desde ayer, miércoles, se celebrará semanalmente un llamado Consejo de Seguridad Sanitaria de la OMS, en el que él y los directores regionales de la organización se reunirán para revisar la evolución de la epidemia y coordinar una respuesta contra él.



Por último, subrayó que la OMS espera en unas tres semanas los resultados de las pruebas clínicas de dos tratamientos a enfermos de COVID-19 que centros de investigación chinos llevan a cabo, y a los que la organización ha dado prioridad frente a otros estudios.



Uno de los tratamientos combina los antirretrovirales lopinavir y ritonavir, habitualmente usados contra pacientes portadores del virus VIH, y el segundo analiza el efecto en pacientes del antiviral remdisivir, probado con anterioridad en enfermos del ébola.