La OMS aprueba el uso de la vacuna de Moderna contra el covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el martes 26 de enero del 2021 que aprueba el uso de la vacuna contra el covid-19 producida por la biotecnológica estadounidense Moderna, de la que se deben recibir dos dosis con un intervalo de 28 días.

Sin embargo, un grupo de expertos -que actúa como órgano asesor del director general de la Organización- que ha recomendado esta aprobación ha señalado también que, en caso de que sea muy necesario, el intervalo entre ambas dosis puede extenderse hasta 42 días.



En todo caso, ese mismo grupo asesor aclaró que se desaconseja administrar solo la mitad de las dosis con el objetivo de que más personas sean vacunadas, en particular, en los países y lugares con una elevada tasa de infecciones de covid-19.



La farmacéutica Moderna aseguró el lunes 25 de enero que su vacuna, una de las primeras en obtener aprobación mundial, genera anticuerpos "neutralizadores" de las variantes británica y sudafricana del virus SARS-CoV-2, según los resultados preliminares de pruebas clínicas.



"La vacunación con la vacuna de la covid-19 de Moderna muestra actividad contra las variantes emergentes del SARS-CoV-2", indicó la empresa estadounidense en un comunicado.



La concentración de anticuerpos en el caso de la variante británica no se reduce, mientras que en el caso de la variante sudafricana es seis veces menor, aunque por encima de los niveles necesarios para ofrecer protección.



No obstante, la farmacéutica con sede en Massachusetts desarrolla una variante de su vacuna solo para la cepa sudafricana.



Las variantes del coronavirus analizadas por Moderna son la B.1.1.7 y la B.1.351, identificadas en Reino Unido y Sudáfrica, consideradas más virulentas y contagiosas que las que hasta ahora han sido dominantes.



Moderna detalló que este estudio de la efectividad de su vacuna ha sido desarrollado con base en muestras de sangre de ocho personas que han recibido dos dosis de su vacuna y dos monos que han sido inmunizados.



El estudio se ha realizado en colaboración con el centro de investigación de vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) estadounidenses.



Moderna también anunció que ampliará sus estudios clínicos de la vacuna para analizar la respuesta inmunológica frente a nuevas variantes del SARS-CoV-2.