La OMS alerta sobre el aumento del sarampión en el mundo en 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud alertó el jueves 14 de febrero del 2019 sobre el gran aumento del sarampión en el mundo, con un incremento de 50% de los casos registrados el año pasado (2018) con relación a 2017.

“Cuando vemos los casos señalados aumentar 50%, sabemos que nos dirigimos por el mal camino”, declaró Katherine O'Brien, la directora del departamento de vacunas y productos biológicos en la OMS, en conferencia de prensa.



“Nuestros datos muestran que hay un aumento substancial (del número) de casos de sarampión. Lo constatamos en todas las regiones. Observamos epidemias que se prolongan y se amplían”.



Estas cifras son provisionales dado que los países tienen hasta el mes de abril para anunciar los casos registrados en 2018.



Según la OMS, a mediados de enero, cerca de 229 000 casos de sarampión fueron señalados en el mundo para 2018, frente a 170.000 en 2017.



“Todas las regiones registraron un incremento de casos el año pasado”, subrayó Katrina Kretsinger, responsable médica del Programa ampliado de vacunación de la OMS, y citó las epidemias en Ucrania, Madagascar, República Democrática del Congo, Chad y Sierra Leona. “En la región Europa, unos 83 000 casos fueron registrados en 2018 hasta ahora, entre ellos 53 000 en Ucrania” .



En Madagascar, decenas de miles de personas están afectadas por la epidemia. “De octubre de 2018 al 12 de febrero, un total de 66 278 casos y 922 muertes fueron señalados”, según la OMS. Se trata se cifras transmitidas por las autoridades y Kretsinger afirmó que el número de muertos era sin duda más elevado.



Explicó que el plan de vacunación contra el sarampión en Madagascar consistía en una sola dosis de vacuna, cuando la OMS recomienda dos, pues la primera no siempre funciona. En el futuro, Madagascar espera aplicar una vacunación con dos dosis, señaló.



El sarampión es una enfermedad grave y muy contagiosa, que puede ser evitada con ayuda de dos dosis de una vacuna “segura y eficaz”, según la OMS, que lamenta la difusión de falsas informaciones sobre la vacuna, en especial en los países ricos.



El sarampión puede causar complicaciones debilitantes, e incluso fatales, como la encefalitis, la neumonía y la pérdida de visión. El riesgo de muerte y de complicaciones es muy elevado en los bebés y en los niños que sufren desnutrición o cuyo sistema inmunitario está debilitado.



El año pasado, el sarampión causó la muerte de unas 136 000 personas en el mundo, según la OMS.



El número de casos de sarampión disminuyó sin embargo hasta 2016, señaló Kretsinger.



“Retrocedemos con relación a los avances realizados y no retrocedemos porque carezcamos de los instrumentos para impedirlo; tenemos los instrumentos para evitar el sarampión. Retrocedemos porque no logramos vacunar” a los niños, subrayó O'Brien.



A escala mundial, “la principal causa” de este fracaso en la vacunación de los niños es “que los que tienen más necesidad (...) no tienen acceso a la vacuna”, dijo, y subrayó el aumento del número de “Estados frágiles, de las urgencias sanitarias y de los refugiados” en el mundo.



“Los niños que no son vacunados son los más pobres, los que viven en las comunidades más marginalizadas, pueden ser niños de refugiados, migrantes” .