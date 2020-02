OMC sigue de cerca posible salvaguardia para la cerámica

LEA TAMBIÉN

El Comité de Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue notificado sobre la investigación que realiza el Gobierno ecuatoriano para aplicar o no salvaguardias a la importación de cerámica plana.

Con ello, se entrega la información y pruebas disponibles del proceso que fue solicitado por las empresas Graiman, Rialto, Italpisos y Ecuatoriana de Cerámica, a través de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca.



Esta notificación forma parte del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y que está contemplado en el artículo 12 de esa normativa. La investigación fue pedida por los productores nacionales porque aseguran que existe un aumento exponencial en las importaciones.



Ellos argumentaron que la cerámica plana que llega desde el exterior aumentó un 126% entre 2016 y 2018. En los cuatro primeros meses del año pasado subió otro 28%. Esa información la recibió el Gobierno y forma parte de la notificación entregada a la OMC.



Según el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino, la OMC tiene el derecho de solicitar información a cualquier país que busque implementar cualquier medida de defensa comercial. “De esta forma busca conocer las razones del petitorio. Es un proceso normal”.

Robalino dijo que países como Perú, Colombia y Panamá también han realizado consultas sobre esta investigación. Este proceso empezó en diciembre pasado y el Régimen se autoimpuso un plazo máximo de ocho meses para pronunciarse sobre la aplicación o no de las salvaguardias.



En la actualidad, la junta investigadora nombrada por el Ministerio de Producción está en la fase de levantamiento de información.



Robalino insistió que es imposible competir con cerámica china, colombiana, peruana, brasileña o europea porque llega de países donde hubo devaluaciones o tienen mayor volumen de producción. Incluso, dice, hay importaciones que ingresan al país sin control de calidad o subfacturada.



Dijo que el año pasado fue uno de los peores para el sector. Según Robalino, el incremento de las importaciones fue del 75% con la relación del 2018 y la participación del mercado del fabricante nacional bajó del 76% en el 2016 al 52%, el año pasado.

La Cámara de Comercio de Guayaquil se inscribió en este proceso para aportar con información. Este gremio está en contra de la aplicación de salvaguardias y en un informe asegura que, en la actualidad, ya existen trabas e impuestos que encarecen el ingreso de la cerámica plana al mercado nacional. El gremio aseguró que el arancel efectivo es 48% y que se debe cumplir un reglamento INEN para su ingreso.



Según la experta en Comercio Exterior de la Cámara, Gabriela Uquillas, es beneficioso que la OMC haya realizado la consulta del proceso porque el Gobierno contará con los argumentos de todos los actores para demostrar que las importaciones no están afectando a la industria ecuatoriana. Además, se hará énfasis en los beneficios que existen con los acuerdos comerciales como la Comunidad Andina.



Para Uquillas, ahora se espera la primera convocatoria de la junta investigadora para saber cómo será la dinámica de participación de los sectores. “En ese momento entregaremos la información económica y estadísticas que disponemos. Demostraremos que la industria local no se ve perjudicada por las importaciones”.



Agregó que las empresas están pasando por momentos difíciles por la contracción económica del país y no por las importaciones.



Uquillas dijo que, efectivamente, existen economías que por su tamaño logran un proceso productivo más económico, pero esa no es la razón para aplicar una salvaguardia. “Creemos que la competencia en libertad beneficia a los consumidores”.