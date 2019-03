OMC dice que baja la dependencia del petróleo como motor económico de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El sector petrolero de Ecuador sigue siendo la principal fuente de divisas para el país latinoamericano pero ha reducido fuertemente su participación en el PIB nacional, del 13,2% en 2011 al 4,8% en 2017, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En la revisión de la política comercial ecuatoriana, que la OMC efectúa de manera periódica a todos sus Estados miembros y que en el caso ecuatoriano abarca el periodo 2011-2018, también se destacan la acuicultura y la pesca de camarón como las actividades económicas que tuvieron mayor expansión.



El análisis de la OMC subraya que la dolarización de la economía ecuatoriana desde marzo de 2000 impide que el país pueda "implementar una política monetaria activa e independiente, lo cual limita su capacidad para responder a los riesgos externos", aunque al mismo tiempo esto contribuye a "la estabilidad macroeconómica".



La balanza comercial de Ecuador en el periodo estudiado varió considerablemente, al depender en exceso de la fluctuación de los precios del crudo, lo que también generó grandes altibajos de la economía nacional (que osciló desde un crecimiento del 7,8% en 2011 a una contracción del 1,3% en 2016).



Los productos minerales, encabezados por el petróleo, representaron en 2017 el 36,7% de las exportaciones totales frente al 57,9% de 2011.



La segunda categoría más importante fueron los productos agropecuarios (especialmente banano y camarón) que supusieron un 17,2% de las ventas totales al exterior, en comparación con el 6,6% de 2011, según el análisis.



Estados Unidos se mantiene como el principal comprador de productos ecuatorianos, absorbiendo un 31,7% de las exportaciones, seguido de la Unión Europea (16,6%), Perú (6,7%) y Chile (6,5%), aunque la organización con sede en Ginebra destacó el crecimiento en importancia de mercados como China, Rusia o Vietnam.



En políticas arancelarias y conflictos comerciales, la OMC recalca que Ecuador no es usuario frecuente de medidas de defensa comercial, aunque las tasas a las importaciones han subido, especialmente en productos agrícolas (de una media del 17,3% en 2011 al 18,5% en 2018).



También recordó que para hacer frente a la crisis por la caída de los precios internacionales del crudo entre 2015 y 2017, Ecuador recurrió a medidas de salvaguarda, que tuvieron como resultado una sensible reducción de las importaciones.



La OMC señala que en el periodo examinado la tasa de pobreza en Ecuador bajó del 29,6% de 2011 al 24,5% en 2018, aunque "los niveles son aún elevados y plantean un reto económico importante" para la nación andina.



Advierte además que Ecuador no ha cumplido su objetivo de reducir un 0,2% anual el porcentaje del déficit fiscal en comparación con el PIB, ya que el gasto público ha seguido aumentando mientras los ingresos bajaban.



También ha aumentado considerablemente la deuda externa, de USD

39 500 millones a finales de 2017 (equivalentes a un 37,9% del PIB), cuando en 2011 ascendía a USD 15 200 millones (19,2% del PIB).



La OMC destaca que el envío de remesas de los migrantes ecuatorianos a sus familias en el país "es una importante fuente de financiación del consumo privado y constituye un importante apoyo a la demanda interna", habiendo ascendido a USD 2 840 millones en el año 2017, último con datos completos.