Inocar: Oleajes moderados y ligeramente agitados en las playas del Ecuador durante el feriado de Difuntos

Oleajes moderados a ligeramente agitados, provenientes del sur del Pacífico, arribarán a las costas ecuatorianas durante el feriado por el Día de los Difuntos e independencia de Cuenca, que se inicia desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre del 2020, así lo informó este jueves 29 de octubre el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Se prevé que el 30 y 31 de octubre, el mar tendrá una intensidad entre moderada y ligera. Los días posteriores aumentará su intensidad entre moderado y ligeramente agitado. "Se estima que a partir del 1 de noviembre las alturas de las olas aumentarán; y que hasta el 3 de noviembre acontecerá una fase de aguaje".



El Inocar recomienda que mientras persistan estas condiciones de aguaje se tomen las debidas precauciones para ingresar al mar, "debido a que durante este evento astronómico las amplitudes de las mareas presentan sus máximos valores, lo cual podría influenciar que las olas rompan con mayor intensidad en la costa y generar fuertes corrientes".



Además, pide a los pobladores de las zonas costeras, turistas y a quienes realizan sus actividades en el borde costero de Ecuador estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas.



Si no hay banderas de alerta o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el mar, debe preguntar a personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran, por ejemplo: cuales son las áreas peligrosas o información sobre los horarios de mareas.



En caso de ser arrastrados por la corriente de resaca, es imprescindible mantener la calma y no luchar contra la corriente, se sugiere nadar en dirección paralela a la orilla hasta que deje de sentir la fuerza de arrastre o mantenerse flotando hasta ser rescatado, agrega el Inocar.



A quienes realizan labores en embarcaciones pequeñas, utilizar siempre los implementos de seguridad, especialmente chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen estado.



El Inocer recomienda además:



- No arrojarse al mar desde escolleras.



- No perder de vista a sus hijos en la playa. La actividad de menores debe ser supervisada por adultos.



- Nadar en paralelo a la orilla. Evitar internarse mar adentro.



- Tener presente que las zonas rocosas y los muelles son lugares peligrosos para bañarse.