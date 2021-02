Inocar informa sobre intensidad de los oleajes en playas de Esmeraldas hasta el 21 de febrero

La Capitanía de Puerto de Esmeraldas informó que en las 11 playas de la provincia se presentarán oleajes durante este fin de semana.

Este fenómeno marítimo se manifestará con olas moderadas y ligeras. Por eso, para este sábado 20 y domingo 21 de febrero del 2021 se izará la bandera amarilla, para que las personas tengan precaución antes de ingresar al mar.



El comandante de la Capitanía de Puerto, Aurelio Mejía, señaló que los turistas que lleguen estos días deberán seguir las recomendaciones hechas en el último puente vacacional.



Los habitantes de las zonas costeras, turistas y quienes realizan sus actividades en el borde costero deben estar atentos a las señales y avisos emitidos por las entidades y no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas.



Si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el mar, se aconseja preguntar al personal autorizado, quienes pueden informar sobre las condiciones de la playa, como las áreas peligrosas o los horarios de mareas.



En caso de ser arrastrados por la corriente de resaca (mayor peligro en bajamar) es imprescindible mantener la calma y no luchar contra la corriente.



Se sugiere nadar en dirección paralela a la orilla hasta que deje de sentir la fuerza de arrastre o mantenerse flotando mientras periódicamente hace señales laterales con un solo brazo para advertir a la gente de la playa sobre su situación y ser rescatado.



A quienes realizan labores en embarcaciones pequeñas, consultar en las capitanías o retenes sobre el estado del mar antes del zarpe, adicionalmente asegurarse de llevar todos los implementos de seguridad necesarios, especialmente chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen estado.



Durante el último feriado de Carnaval, se salvó a dos personas de ahogarse en la playa de Las Palmas, pues fueron rescatadas a tiempo. No hubo más casos.



Además, la Capitanía realizó 70 inspecciones a embarcaciones en las costas de Esmeraldas, se hicieron cuatro citaciones y se aprehendieron dos lanchas con mercadería de contrabando.



En los navíos se incautaron 86 bidones de combustible de 55 bidones (44 vacíos), 35 cajas de cervezas, licor, ropa y cosméticos. En una de las lanchas los tripulantes se lanzaron al agua para no ser detenidos.



Con la ayuda de los guardacostas colombianos se logró salvar la vida de seis náufragos esmeraldeños quienes estaban a la deriva desde el 11 de febrero, luego de que fueron robados sus motores, mientras cumplían faenas de pesca.