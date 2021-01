Los oleajes fuertes continuarán en Súa, en el sur de la provincia de Esmeraldas

Unas 30 familias de la parroquia Súa, en el cantón Atacames, no pasarán esta noche del viernes 8 de enero del 2021 en sus viviendas, debido a los fuertes oleajes que se presentan desde la noche de ayer, jueves 7 de enero.

Ellas decidieron pasar en casa de sus parientes mientras pasa este fenómeno marítimo. Empacaron algunas pertenencias y los demás enseres quedaron alzados, para que no sean dañados por el agua, pues se han tenido olas de hasta 4 metros de altura.



En horas de la mañana de este viernes bajó la marea y se observaron las secuelas del oleaje en la calle principal, que presentaba una profunda erosión del suelo y el movimiento de las pesadas piedras que son parte del muro de escollera.



De acuerdo con los habitantes de Súa, se prevé que la noche de este viernes el oleaje sea más fuerte de lo registrado en la madrugada.



Una comisión de la parroquia, integrada por Miriam Bone, acudió la tarde de este viernes hasta la Gobernación de Esmeraldas para pedir ayuda a las autoridades.



La parroquia Súa, cuyos habitantes viven de la actividad turística y la pesca artesanal, no ha logrado reactivarse desde que el 22 de diciembre del 2018 un fuerte oleaje acabó con el malecón y los 18 bares.



Mientras se recorre el malecón de Súa se respira un olor a marisco, por la humedad dejada por la marea. “Parece que hubiera estallado una bomba, que desperdigó pequeños trozos de roca por todos lados”, dice Robinzon Mera, una de los pescadores de Súa.



Ante el peligro que representan los oleajes, los pescadores decidieron no faenar hasta que pase y evitar que sus pequeños navíos zozobren en plena actividad pesquera.



El alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga, pidió a Gestión Municipal de Riesgo que se inspeccione la zona para conocer los efectos causado por el aguaje a las familias, pero no se reportaron daños materiales hasta la tarde del viernes.



Además, señaló que se cuenta con los recursos económicos mediante un crédito del Banco de Desarrollo del Estado, para la construcción del malecón de Súa, que entrará al proceso de oferta para su adjudicación y construcción con detalles técnicos establecidos en el proyecto.