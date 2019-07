Ola Bini presentó denuncia contra una jueza que le negó la fianza

LEA TAMBIÉN

El informático sueco, Ola Bini, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de la jueza Yadira Proaño por el presunto delito de prevaricato. Así lo dio a conocer este miércoles 10 de julio del 2019 su abogado, Carlos Soria.

En la denuncia, Bini, quien es procesado por el delito de ataque a sistemas informáticos, explica que el 29 de mayo del 2015, cuando aún se encontraba privado de la libertad, la jueza Proaño realizó una audiencia en la que analizó su pedido de caución o fianza. A través de esa figura legal, el sospechoso esperaba recuperar su libertad a cambio de pagar una suma de dinero.



En esa diligencia el pedido le fue negado y la jueza confirmó la orden de prisión en contra del informático. Según Soria, la jueza no podía negar la fianza, porque la solicitud reunía todos los requisitos. Estos son, por ejemplo, que el delito no se haya cometido en contra de niños, adolescentes o adultos mayores, que la pena de libertad no sea superior a un año y que no se trate de un delito de violencia de género o la familia.



Además, Soria indica que el argumento de la jueza para negar la fianza violó los derechos de su cliente. En esa audiencia, Proaño dijo que el ataque a sistemas informáticos, es un delito “abstracto, que no permite determinar quién es la víctima y cuál sería su monto de reparación, dejando constancia que no se ha determinado por parte de la Fiscalía ese particular, pero a esta juzgadora le corresponde garantizar el derecho de las posibles víctimas…” .



El Código Penal, en el artículo 268, indica que los jueces pueden cometer prevaricato cuando “fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda”. Este delito se sanciona con cárcel de tres a cinco años.