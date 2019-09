Ola Bini dice que hizo lo mismo que la firma que descubrió exposición masiva de datos de millones de ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

El informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange y acusado de entrometerse en sistemas informáticos de Ecuador, alegó este viernes 20 de septiembre de 2019 que hizo "exactamente lo mismo" que la firma que descubrió la filtración de millones de datos de ecuatorianos, y lamentó que ahora es enjuiciado por ello.

En declaraciones a los medios antes de su comparecencia este viernes ante una sede fiscal en la capital de Ecuador, Bini defendió que al igual que él, la empresa israelí, vpnMentor lo que hizo fue "identificar un problema (de seguridad informática) y notificar a la persona responsable para que intenten arreglarlo" y se preguntó: "¿Por qué el Gobierno ecuatoriano no va detrás de vpnMentor si en mi caso me están siguiendo un juicio?".



El pasado lunes se conoció que millones de datos sensibles de ciudadanos ecuatorianos quedaron expuestos en un servidor alojado en Miami y perteneciente a la empresa ecuatoriana de análisis de datos Novaestrat, situación que fue detectada por la empresa israelí de ciberseguridad.



Bini califica de "descabellado" el hecho de que una empresa privada haya obtenido una cantidad ingente de datos sensibles de los ecuatorianos y se preguntó "de dónde vinieron estos datos y cómo los obtuvieron".



La Fiscalía ecuatoriana lleva a cabo una indagación penal sobre el caso de la exposición masiva de datos y ha allanado la sede de la empresa ecuatoriana e interrogado a dos directivos de la misma, según informaron las autoridades.



Por su parte, el abogado de Bini, Carlos Soria, afirmó que sobre este último caso se está respetando el debido proceso, "entiendo que a los funcionarios de Novaestrat no se les formuló cargos, sino que se les pidió su versión y se los dejó irse a su casa para que se defiendan dentro de un proceso investigativo".



En cambio, lamentó que en el caso de su defendido no se siguió el mismo procedimiento ya que Bini fue puesto bajo arresto administrativo y pasó "70 días de cárcel sin que supiera qué era lo que había hecho".



En este sentido, adujo que existe "un tema de justicia selectiva, de persecución sistemática a personas".



El 30 de septiembre está prevista una audiencia para resolver una recusación presentada por la defensa del sueco Ola Bini contra Yadira Proaño, jueza penal de la provincia de Pichincha.



La jueza ha sido denunciada por prevaricato, es decir, por haber tomado una acción arbitraria, al negarle una medida caución o fianza a Bini, ante lo que el abogado solicitó hoy a los jueces que actúen "imparcialmente y no se dejen presionar".



Soria también se refirió al reciente allanamiento de la vivienda de un perito informático vinculado al caso, acción denunciada por Amnistía Internacional (AI), "supuestamente por haber mentido en una hoja de vida".



Según el letrado, la medida refleja que se lleva a cabo una "persecución" no solo contra el informático sueco, sino "contra todas las personas que trabajamos con él".