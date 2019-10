Los ojos son esferas flexibles, que pueden romperse como globos de agua

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Historias de jóvenes, con apenas 20 y 27 años, también de adultos de 42, a quienes de pronto, les cambió la vida, este mes, el décimo del 2019, se han contado en EL COMERCIO. Tras las protestas en contra de las medidas económicas, del 3 al 13 de octubre, parece común que variad personas perdieran un ojo, no solo manifestantes, también uniformados. ¿Por qué?

Marcia Salazar, oftalmóloga y profesora de la Universidad Central, apunta que el ojo es una esfera flexible, maleable, que puede cambiar de forma cuando lo presionamos. Por ello, si un objeto contundente, por ejemplo una bomba lacrimógena, impacta sobre él, se produce algo parecido a una explosión en su interior y se rompe.

En Hong Kong, en agosto pasado, los manifestantes llevaban parches o vendajes sobre su ojo derecho. Eso se convirtió en un símbolo. Con el eslogan 'Ojo por ojo' se criticó el uso de la fuerza por parte de la Policía de ese país. De esa forma se rindió homenaje a una mujer que fue gravemente herida, con una bolsa de balas disparada por un uniformado, a unos pocos metros de distancia. Por ello perdió la visión en el ojo derecho, según reportó la prensa de ese país. Se trató de una profesional de la salud, que informó un periódico chino (Ming Pao), sufrió un impacto en su globo ocular derecho, también su párpado quedó roto.



La oftalmóloga Salazar subraya que el rostro es la parte más vulnerable de una persona, en medio de una manifestación violenta. Por eso el ojo puede romperse como si se tratara de un globo de agua, ante el impacto de un objeto contundente. Entonces, la cavidad orbitaria se queda prácticamente sin ningún contenido, sin restos. Lo único que queda es limpiar, para evitar infecciones. También, en algunos casos, es posible hacer una reconstrucción, para evitar la destrucción o deformación de esa cavidad. Aunque con el desprendimiento y afectación de la retina lo más seguro es que se pierda la visión.



¿Qué tan grave es que una persona pierda uno de sus ojos? Salazar responde que muy grave, ya que el ser humano requiere los dos ojos. Cada uno le permite tener el 50% de la visión. Son dos imágenes al mismo tiempo que se superponen, que se observan con los ojos. Van al cerebro y permiten tener una visión en largo, ancho y profundidad. Al perder un ojo se reduce la capacidad de ver en profundidad. Se dificultará por ejemplo el subir y bajar gradas y el ejercicio de ciertas profesiones, que impliquen por ejemplo, observar un microscopio. Pero se aprende a vivir con ello.



"Ambos ojos permiten que la persona tenga un campo visual de 180 grados. Al perder un ojo, señala, la capacidad es limitada. Se hace complejo manejar. Se produce una discapacidad".

Jhajaira Urresta le relató a este Diario que pide paz y justicia. La madre de familia tiene 27 años y contó que su iris, pupila y su retina se desprendieron. Los médicos encontraron pólvora, polvo y esquirlas en los nervios ópticos. La operaron durante ocho horas. Gracias a una compresa que le pusieron mientras era trasladada a un hospital el ojo no se salió de su cavidad, pero ya no puede ver con el ojo izquierdo, producto del impacto de una bomba lacrimógena.



La doctora Marcia Salazar dice que por razones estéticas, se busca a través de cirugía, mantener el espacio del globo ocular, colocar una prótesis. Y se recomienda a las víctimas utilizar gafas protectoras, fabricadas con un material con el que se hacen escudos antibalas, para garantizar que el ojo sano pueda resistir golpes o traumatismos. No hay la opción de hacer un trasplante de ojo ni de contar con prótesis artificiales que permitan recuperar la visión perdida.



Una persona puede perder su ojo por traumatismos penetrantes o perforantes del ojo, no reparables, por ejemplo cortes o estallidos oculares, en donde se pierde gran contenido. También luego de varias cirugías oculares de retina o por glaucoma; también en caso de tumores.