OIT emprenderá programa para acompañar a países que reciben ciudadanos venezolanos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrollará un programa especial de acompañamiento para los países de América Latina, incluyendo Ecuador, impactados por la migración venezolana.

Así lo indicó este 2 de octubre del 2018 el director de la entidad, Guy Ryder, previo a la inauguración de la XIX reunión regional americana de este organismo mundial.



Aunque el eje central del encuentro es el futuro del trabajo, el tema será uno de los que se tratarán tanto en la plenaria como en las citas de gobiernos, empleadores y trabajadores.



La Reunión Regional se desarrollará desde este 2 de octubre del 2018 hasta el 5 de octubre del 2018. Se espera la participación de 400 representantes, de 35 países, en el Centro de Convenciones de Atlapa de Ciudad de Panamá.



Mario Molina, delegado de Ecuador por parte de los trabajadores, indicó el pasado domingo 30 de septiembre que plantearán a la OIT que se genere alguna resolución que permita paliar el impacto, principalmente en materia salarial, de la llegada de trabajadores venezolanos.

El sindicalista aseguró que el ingreso de estas personas en el mercado laboral podría estar presionando a la baja los sueldos en ciertos sectores.



Ante estas preocupaciones Ryder indicó que todavía no se sabe si habrá alguna resolución, pero que “la OIT misma, independientemente de la reunión, está preparando un programa de acompañamiento para los países que están recibiendo trabajadores migrantes venezolanos para evitar, precisamente, problemas como los que se menciona”.



La idea es impedir que se mine las condiciones laborales tanto para estas personas como para los trabajadores de los países receptores.



Con relación a temas generales de América Latina, Ryder señaló que el empleo ha sido afectado por la desaceleración de la región. La tasa de desempleo en 2017 alcanzó 8,1%, mientras que cuatro años antes 6,1%.

A inicios de este año fue de 8,8% y la tendencia ha ido al alza. “La situación de preocupante. Además, enfrentamos el desafío de la informalidad, que es una condición compleja y heterogénea. Necesitamos políticas decisivas”.



Con relación al futuro del trabajo, el directivo explicó que, actualmente, el mundo del trabajo enfrenta cambios rápidos y profundos por la innovación tecnológica, los cambios demográficos, las modificaciones climáticas, la globalización, etc. OIT, en este marco, debe analizar cómo trabajar en estas condiciones; lo propio gobiernos, empleadores y trabajadores.



Para América Latina, además, un reto es reducir la desigualdad y la falta de acceso a la seguridad social. Más de la mitad de los trabajadores de la región no cotizan en ninguna entidad y tampoco están protegidos por los derechos laborales.