Oficina de Evo Morales es reconvertida en centro contra el covid-19 en La Paz

Unas dependencias que ocupaba Evo Morales en la que era su oficina presidencial en La Paz son ahora un centro de coordinación para combatir el coronavirus en Bolivia, según el Gobierno interino del país.

El piso 22 de la Casa Grande del Pueblo, un moderno edificio en el que Morales instaló la sede del Gobierno boliviano, acoge este centro, presentado este viernes 20 de marzo del 2020 a los medios, para coordinar la lucha contra el covid-19 en el país, donde están confirmados 16 casos de la enfermedad.



Este ambiente era usado para "ocio y descanso" por el entonces presidente del país, según declaró a los medios en la presentación el ministro interino de Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez.

El ministro transitorio aseguró que solo el exmandatario utilizaba esa planta, que con este centro pasa a servir "a todos los bolivianos" para las labores de coordinación del Gobierno interino en cooperación con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

El próximo domingo está previsto que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, analice con su gabinete si aplica nuevas medidas para combatir el virus.



Bolivia tiene declarada emergencia nacional, con medidas como una cuarentena parcial que obliga a no salir de casa entre las cinco de la tarde y las cinco de la mañana del día siguiente hora local, con las fronteras cerradas, los vuelos internacionales suprimidos, el transporte interno restringido y el horario laboral reducido.



Núñez afirmó que la presidenta transitoria, que es además candidata, tiene como prioridad la lucha contra el coronavirus, por lo que una posible suspensión o aplazamiento de las elecciones previstas para el próximo 3 de mayo en Bolivia pasa a un "tercer plano" y queda "de lado" la campaña electoral.



Al respecto, el ministro interino de Salud, Aníbal Cruz, que también participó en la presentación, pidió que se deje al margen "el interés político", ante episodios de gente que no respeta la cuarentena.



Videos que circulan en redes sociales muestran a vecinos de la ciudad boliviana de El Alto, la segunda mayor del país, de noche por la calle pese a la prohibición mientras profieren críticas al Gobierno interino, y en la zona cocalera del Chapare, en el centro del país, no existe desde hace meses suficiente presencia de fuerzas del orden como para garantizar ahora la cuarentena, por un conflicto con sectores afines a Evo Morales.

Cruz advirtió de que si por estas actitudes que calificó de "indisciplina" el virus pasa a la fase de contagio comunitario, pues hasta ahora son casos importados de Europa y por transmisión a personas cercanas, será mucho más complicado de controlar.



El Ejecutivo transitorio de Áñez cuando asumió el poder de forma interina el pasado noviembre comenzó a sustituir símbolos de los casi catorce años de gobierno de Morales, con decisiones como el traslado de la oficina presidencial de la Casa Grande del Pueblo a su sede tradicional en el antiguo palacio Quemado de La Paz.

Entonces denunció que la suite presidencial de Morales en la Casa Grande del Pueblo era un "derroche" para una vida de lujo propia de un "jeque árabe", aunque las dependencias mostradas a los medios eran propias de un jefe de Estado sin que se apreciase alguna ostentación llamativa.