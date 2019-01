Oficial que dirigió la operación en el caso Diana Carolina dice que no disparó porque estaba a 30 metros del atacante

LEA TAMBIÉN

La tarde este 20 de enero del 2019 comparecieron en la comisión legislativa de Soberanía las autoridades de la Policía, del ECU-911 y de la gobernación de Imbabura, quienes hablaron del caso de Diana Carolina, asesinada frente a un grupo de policías en las calles de Ibarra.

El teniente coronel, Álex Vargas, quien estuvo a cargo del operativo policial dijo que el hecho “fue atípico” y que “el personal policial que se hallaba en el lugar era preventivo y de investigación, no el especializado”.



Según el oficial, quienes están preparados para actuar son el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), “pero no llegaron”.



El uniformado comentó que por 90 minutos, personal de la Policía trató de persuadir al agresor a través de la palabra.



Indicó que a pesar de conocer el reglamento del uso progresivo de la fuerza, los policías no la utilizaron. Ante los legisladores relató que sobre este hecho alertó a su superior, al jefe de la subzona, quien le comentó que ya se estaba comunicando con sus superiores y con la Gobernadora.



El oficial aseguró que no disparó, porque se encontraba a 30 metros del victimario, y que no dio la orden de disparar, porque no podía visualizar si sus subordinados tenían un buen ángulo para hacerlo.



Según Vargas, al dar la orden se podían presentar cuatro escenarios: matar a la víctima, al victimario, a un uniformado, o a las personas que estaban como espectadores.



Tras escuchar al oficial, los asambleístas concluyeron que “no hubo operativo”, que el rescate se improvisó y cuestionaron que no se haya aplicado el uso progresivo de la fuerza.



La legisladora Doris Soliz comentó: “El asesinato pudo ser evitado, se cometieron errores que costaron la vida de una mujer. El país enfrenta femicidios que no son combatidos, las mujeres llaman a denunciar hechos al 911 y no son atendidas”.



Para el legislador René Yandún, la Policía evitó el linchamiento del agresor y dejó morir a la víctima. Por eso cuestionó a Vargas, porque no disparó o dio la orden de disparar.



La legisladora Silvia Salgado manifestó que en el hecho violento hubo improvisación por parte de los uniformados y que no se utilizaron mecanismos que permitan disuadir al victimario. Aseguró que desde el inicio del operativo hubo falta de decisiones de la persona que estuvo al mando del caso.



El general Pablo Aguirre, director Nacional de Educación de la Policía Nacional, también habló en la Asamblea e indicó que los policías sí están capacitados para atender situaciones como la que ocurrió en Ibarra.



Habló de la malla curricular que los policías reciben. Allí consta clases de psicología, cómo tratar la violencia intrafamiliar, preparación en mediación de conflictos, en manejo de armas y de conflictos. Según sus datos, para capacitación se asigna un presupuesto de USD 280 000 anuales.



Miguel Seraquive, Intendente de la Policía de Ibarra, sostuvo, en cambio, que se enteró del hecho sucedido con Diana Carolina a las 22:00 y cuando acudió al lugar poca gente se encontraba allí.



Entre tanto, Jonathan Feijó, operador del ECU 911, afirmó que la primera llamada de alerta recibió a las 20:30, y tras receptar y evaluar la comunicación la dirigió a la Policía para que asignen los recursos necesarios.