Ofertas para tren playero se recibirán hasta 16 de agosto

Ciento quince kilómetros entre la parroquia guayaquileña Posorja y el cantón Daule recorrerá el tren playero. Esta obra, anunciada en octubre del 2018 por el Primer Mandatario, finalmente se va concretando.

Ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el concurso público para la concesión de este corredor ferroviario. Lo hizo en el Gobierno Zonal de Guayaquil.



Al Jefe de Estado lo acompañó el ministro de Transporte, Aurelio Hidalgo. Ambos informaron que la inversión prevista es de USD 370,5 millones.



Las ofertas se recibirán hasta el 16 de agosto, la adjudicación se hará el 9 de octubre y el contrato se firmará el 9 de noviembre. El plazo de construcción es de dos años.



El Mandatario sostuvo que su Gobierno valora al empresario y que se garantiza un marco jurídico que da seguridad, beneficios tributarios y otras ventajas para quienes decidan invertir en el país. También invitó a los empresarios ecuatorianos a retornar sus capitales desde el exterior.



“Pronto abriremos el concurso para las fases dos y tres para los tramos Posorja-Santa Elena y Santa Elena-Manta, que alegría poder generar riqueza”, precisó Moreno.



Entre otras ventajas se indicó que el transporte por ferrocarril es 3,5 veces más eficientes que un camión porque permite transportar carga a una mayor distancia.

Al usar el tren playero -explicó- se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, es versátil, puede transportar variedad de productos como materiales de construcción, minerales, químicos y petróleos, productos agropecuarios, contenedores.



Además la ejecución del plan generará 1 000 empleos directos y otros 2 000 durante su construcción.



Hidalgo afirmó que el operador podrá prestar el servicio de transporte de carga a un precio competitivo de hasta USD 7,6 centavos por tonelada-kilómetro.



El primer tramo implica un carril cuyo ancho de vía es de 1 435 milímetros, la velocidad promedio será entre 40 y 60 km. Tendrá cinco locomotoras, cada una tendrá un promedio de 600 toneladas de carga cada viaje. Cada una tendrá una longitud total de 400 metros, con 30 unidades de contenedores de 30 pies.



El diseño considera que por el tren se transporten 4 millones de toneladas desde el 2025, pero hasta el 2030 se llegaría al techo de cinco millones de toneladas. En el proyecto se prevé construir, además, un túnel de 4 475 metros.

Condonarán intereses de deudas estudiantiles



El presidente Moreno también anunció que ha pedido que se proceda a condonar las deudas por intereses de los jóvenes que accedieron a créditos estudiantiles años atrás. Lo hizo en medio de la entrega de becas nacionales para estudios de tercer nivel, que se efectuó en Guayaquil, ayer.



Además dijo que ha solicitado que la deuda capital tenga un plazo de dos a cuatro años, para ser pagada hasta que los jóvenes consigan un trabajo estable y puedan ubicarse económicamente.



“Le he hecho un pedido especial al secretario de la Senescyt, Adrián Bonilla, a quien le he manifestado que es impostergable que reunamos a la Junta Monetaria y entiendo que al Senescyt”, comentó.



Desde la Senescyt se informó que tras el pedido del Presidente, empezarán a trabajar en concretar la condonación.



Hasta febrero, 9 169 jóvenes registraban juicios de coactiva por deudas en créditos educativos, entre 1992 y 2018, según datos de Senescyt y del Instituto de Fomento al Talento Humano. Los chicos no lograban pagar las cuotas mensuales y pidieron facilidades de pago. Pero las reglas cambiaron con la vigencia del Código Orgánico Administrativo (COA).

Hasta el 6 de julio del 2018 -tiempo en el que este proceso estuvo regido por el Código de Procedimiento Civil- los jóvenes tenían tres formas de pago: cancelar la totalidad de la deuda, dimitir bienes y solicitar un convenio para cancelar.



Pero, a partir del 7 de julio del año pasado, con la vigencia de COA, las dos primeras condiciones se mantuvieron y en la última hubo dos cambios. Antes, la persona podía pedir una facilidad de pago, que se extendía hasta 120 meses. Para acogerse a ello, debía cancelar un porcentaje inicial de entre 10% y 25%. Hoy el deudor solo tiene 24 meses y debe abonar un 20% del monto de la deuda.



“9 000 jóvenes se beneficiarán de la condonación de intereses y a 900 que están en coactiva, con las nuevas condiciones del COA, se les reestructurarán las deudas”, indicó Adrián Bonilla.



Como un logro calificó Carlos Jaramillo, integrante del colectivo ciudadano de Afectados por los Créditos Educativos, al anuncio del presidente Moreno. El hijo de Carlos estudió cine en un instituto de Quito y adquirió una deuda de unos USD 35 000. De ellos USD 20 000 corresponden al capital y el resto (USD 15 000) son intereses.



“Con la condonación de la deuda y otros cambios en los procesos de pago se logrará cancelar el monto total”.

Según el representante del colectivo ciudadano, las reuniones con las autoridades han arrojado los primeros frutos, por lo que esperan detalles de cómo será el procedimiento para realizar los pagos.



Mientras que para Sebastián, quien estudió un posgrado en España, el anuncio solo es un primer paso para solucionar el problema de las personas que no lograron pagar sus deudas. “Hasta que no se concrete no será un logro”.



El monto de su crédito es de USD 26 400. Pero ya ha pagado USD 28 000. “No sé cuánto debo o cuánto me falta pagar, por lo que es necesario que se aclaren varios aspectos o cómo será el proceso”.