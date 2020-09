Ofertas de habitaciones desde USD 10, playas limpias y seguras y gastronomía se promocionan en los balnearios de cuatro cantones de Manabí

LEA TAMBIÉN

El gremio turístico de Manabí ofrece promociones y descuentos para que los turistas se animen a visitar las playas de Pedernales, San Vicente, Sucre y Manta, que ya están autorizadas para recibir bañistas.

La oferta turística también incluye una variada gastronomía manabita (elaborada con productos típicos como los mariscos, el plátano, el maní) y playas limpias.



Este 3 de septiembre del 2020, los restaurantes, ubicados en el malecón escénico de la playa el Murciélago de Manta, realizaron una exposición y sesión de fotos de los platillos que se pueden degustar en este balneario.



En esa playa se encuentran platos a la carta como arroz con camarón, ceviche y otros. Los precios varían desde USD 8. El malecón escénico está abierto desde las 08:00 hasta las 20:00. Pero el acceso a la playa solo está autorizado desde las 05:00 hasta las 15:00.



El aforo de esa playa es de hasta 1 000 bañistas y el acceso es peatonal. Antes de ingresar un equipo de control hará un registro para contabilizar el número de personas. Desde el 1 de septiembre hasta este 3 de septiembre, el aforo no ha llegado al tope. Aunque hay expectativa de que el fin de semana haya más afluencia de personas.



Cerca de El Murciélago también se encuentra la playa de Tarqui, que tiene un aforo de 500 personas. Los hoteleros de esa parroquia también lanzaron descuentos en los precios de hospedaje. Ahí se encuentran habitaciones desde USD 10.



Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manabí, afirmó que hay otras promociones como paquetes turísticos que incluyen hospedaje, paseos, comida y otros. También se promocionan combos de hospedaje, que incluyen paseos en yate.

El Municipio de Manta informó que hay un equipo en las playas de Santa Marianita, Tarqui y El Murciélago que se encargan de mantener limpias las playas. Mientras que otro grupo realiza controles para evitar aglomeraciones.

La zona norte de Manabí también ofrece playas limpias y seguras. Según la Asociación de Hoteleros de Manabí, a ese sector ha llegado el turista local por pocas horas para bañarse, hacer ejercicio o caminar por la playa.



Mientras que el turista nacional solo ha reservado un 5%, para este primer fin de semana de septiembre. Los hoteleros esperan que, con la apertura de la Terminal Terrestre de Quitumbe, las reservaciones aumenten en los próximos días.



En los balnearios Bahía de Caráquez, San Alejo, San Clemente y San Jacinto, en el cantón Sucre, se promociona el turismo de descanso. Las playas estarán abiertas de 08:00 a 14:00. Los hoteles ofrecen internet gratuito, en caso de que los turistas requieran hacer teletrabajo o estudios.



Los balnearios de Canoa y Briceño, en San Vicente, se caracterizan porque se pueden hacer deportes como el surf o parapente. El precio de las habitaciones es de entre USD 20 y USD 60.



En esa playa también se pueden comprar artesanías hechas a mano, con materiales típicos de Manabí como la tagua. Además de los mariscos, también se encuentran cafeterías, pizzerías y otros.



En Pedernales, las playas de malecón también están habilitadas y los hoteles ofrecen habitaciones desde USD 20 hasta USD 60. Mientras que, en Cojimíes el atractivo es visitar la Isla del Amor, a menos de cinco minutos de la parroquia.



En ese lugar hay lagunas, donde el turista puede bañarse. Además, se pueden observar aves, peces y cangrejos. El horario de acceso a esas playas es de 10:00 hasta las 17:00



Las medidas de bioseguridad



El turista no debe olvidar el uso de la mascarilla mientras esté en la playa. Las autoridades monitorean su uso desde las cámaras de video vigilancia.



- Los bañistas deberán mantener dos metros de distancia de otras personas. Las carpas y sillas playeras también están ubicadas con espacios de tres metros, para que los turistas eviten el contacto.



- Los servicios de masajes y trenzas están prohibidos en las playas manabitas. Además, las autoridades controlarán el comercio informal, especialmente de alimentos que no cumplan con las normas de higiene.



- No se podrá jugar fútbol de playa y vóley evitar aglomeraciones.



- Las embarcaciones que realizan recorridos marítimos deberán navegar solo con el 30% del aforo y los pasajeros deberán usar mascarilla y desinfectar los zapatos antes de subir.



- No se podrá ingerir bebidas alcohólicas en las playas. Solo están permitidas como bebidas de acompañamiento de las comidas y dentro del restaurante.