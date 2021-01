La mayoría de ofertas de empleo necesita de reformas legales

En medio de un mercado laboral deteriorado, incluso desde antes de la pandemia, donde apenas 3 de cada 10 trabajadores cuentan con un empleo digno, las propuestas de los candidatos a la Presidencia, en algunos casos, giran en torno a cambiar las normas de contratación, crear programas para jóvenes y dar más incentivos fiscales a empresarios.

En otros casos, los planes de Gobierno no pasan más allá de exponer las buenas intenciones de los presidenciables para crear empleo, pero sin profundizar en las formas para lograrlo. Así lo señalan Fabián Jaramillo y Gabriel Recalde, expertos en materia laboral.



Ambos cuestionan que es errado por parte de algunos candidatos prometer que crearán un determinado número de puestos de trabajo si llegan a Carondelet, ya que la generación de empleo está directamente relacionada con el comportamiento de la economía y, como se ha visto, las promesas pueden quedar en el olvido cuando el país experimenta una crisis.



“No hay un plan serio que tienda a asegurar la promoción de empleo. Esta requiere de inversiones y seguridad jurídica. Por otro lado, es necesaria una reforma a las leyes laborales, considerando a la parte más débil que en este momento son todas las personas que no tienen un trabajo formal y están en el desempleo”, comentó Jaramillo.



Una idea compartida por varios presidenciables es volver a la contratación por horas. Pero esto quedó prohibido en la Constitución.



Para llevar a cabo esta iniciativa, al igual que otras formas de contratación o incluir nuevos incentivos tributarios, Recalde recuerda que el próximo presidente dependerá del apoyo que tenga en la Asamblea.



Los expertos coinciden en que es pertinente retomar el contrato por horas en condiciones distintas a las que llevaron a su prohibición, pero que no obliguen al empleador a tener una relación indefinida. Antes, un trabajador en esta modalidad no gozaba de derechos. “Ni si quiera accedían a vacaciones”, apunta Jaramillo.



En cuanto al empleo juvenil, Recalde recuerda que los incentivos vigentes no han despertado interés en los empleadores. Por eso cree que se debe poner especial atención en lograr una armonía entre la formación académica y lo que demanda las empresas. “Puede ser que se cree un incentivo fiscal más grande, pero no ayudará a mejorar la situación si no hay articulación entre la academia y las empresas”.



Ofertas según listado en candidatos2021.cne.gob.ec/



Andrés Arauz: Reivindicar el derecho al primer empleo joven con estrategias de formación y exenciones tributarias a las empresas.



Lucio Gutiérrez: Generar fuentes de empleo en el sector privado, amparados en leyes justas y claras. Impulso de emprendimientos.



Gerson Almeida: Mejorar la política de fomento y promoción de encadenamientos productivos con énfasis en los que generan empleo.



Isidro Romero: Impulsar una política para la promoción del empleo. Ha hablado de generar un millón de empleos en su gobierno.



Carlos Sagñay: Crear empleo con baja tasas de interés, reducción gradual o eliminación de impuestos para nuevos proyectos.



Xavier Hervas: Fomentar el primer empleo, flexibilizar horarios y regular el ambiente laboral. Priorizar contratación de mujeres.



Pedro Freile: Crear un sistema de contratación laboral por excelencia. Impulsará el contrato por horas, vía régimen de excepción.



César Montúfar: Creará el Programa Trabajo para Todos, enfocado en plazas productiva en el corto plazo. Participará el empresariado.



Yaku Pérez: Reformas para fijar pisos y techos salariales para sector público, privado y comunitario. Busca así garantizar derechos.



Giovanny Andrade: Incentivos tributarios para los generadores de plazas. Promover el trabajo para negocios cíclicos y eventuales.



Gustavo Larrea: Meta: hasta 2030 es que el pleno empleo involucre a tres cuartas partes de la PEA. Impulsará un acuerdo nacional.



Guillermo Lasso: Ley de Oportunidades Laborales que genere hasta un millón de empleos, con diferentes modalidades de contrato.



Guillermo Celi: Nueva ley laboral con incentivos fiscales a firmas, capacitación a jóvenes. Crear portal que unifique la oferta laboral.



Juan F. Velasco: Ejecutar un plan de inversiones que incentiven el empleo y la producción, priorizando zonas con más desempleo.



Paúl Carrasco: Priorizar contrato a mano de obra local y generar 750 000 empleos. Mejorar la inserción de jóvenes al trabajo.



Ximena Peña: Programa de ayuda directa para el pago de nómina en mipymes, economía popular y campesina para mantener empleo.



‘Hay que promover la educación dual’



Juan Fernando Guitiérrez, presidente de Corporación Formados, considera que se debe profundizar en programas de educación dual y formación técnica que permitan a los jóvenes involucrarse rápidamente en el mercado laboral y obtener conocimientos para emprender.



‘No hay claridad sobre empleo joven’



Para Christian Flores, titular de la Federación de Estudiantes del Ecuador (FEUE), hay dos temas a resolver: la incompatibilidad de la academia con lo que demandan las empresas y la falta de acceso a educación superior. Cree que se debe fijar un porcentaje de contratación de jóvenes.



‘Nuevos contratos, pero con garantías’



Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, opina que se pueden debatir nuevos tipos de contratos siempre que se garanticen los derechos laborales y que no haya una migración de los contratos vigentes. Además, se requiere de inversión local y extranjera.



‘Reformas fuertes y flexibilización’



Marco Carrión, presidente de Cámara Nacional de la Pequeña Empresa, cree que a los candidatos les faltó definir cuáles serán las nuevas modalidades de contratación, ya que estas son las que permitirán que más personas accedan a un puesto de trabajo formal en la crisis actual.