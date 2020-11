La OEA pide respetar el proceso electoral en EE.UU. sin 'especulaciones dañinas'

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió este viernes 6 de noviembre del 2020 a permitir que "se desarrolle el resto del proceso electoral" en EE.UU., y no emitir "especulaciones dañinas o sin base" sobre un presunto fraude, en aparente alusión al presidente Donald Trump.

En su informe preliminar, la misión de observación de la OEA aseguró además que no había "observado directamente ningún tipo de irregularidad que ponga en duda los resultados por ahora".



"La misión de la OEA urge a todos los partidos políticos, candidatos y ciudadanos a permitir que esta democracia prevalezca y que el resto del proceso electoral se desarrolle dentro del marco de la ley", indica el documento de 20 páginas, publicado este 6 de noviembre.



La misión, liderada por el secretario general del organismo continental, Luis Almagro, expresó su apoyo al "derecho de todas las partes en unas elecciones a buscar rectificaciones ante las autoridades legales competentes cuando crean que se les ha perjudicado injustamente".



"Sin embargo, es crucial que los candidatos actúen de forma responsable, presentando y argumentando reclamos legítimos ante los tribunales, no especulaciones dañinas o sin base en los medios públicos", añadió.



Esa frase parecía aludir a Trump, que ha denunciado sin aportar ninguna prueba un fraude para "robarle" las elecciones, y que el jueves dio un discurso en la Casa Blanca en el que cuestionó la legitimidad de todo el sistema de voto por correo, de nuevo sin evidencias.



"Él (Trump) ha acusado a los trabajadores de fraude electoral, y ha reiterado que su campaña tramitará sus quejas en los tribunales. Los observadores de la OEA desplegados en los estados bisagra de Michigan y Georgia no fueron testigos de ninguna de las irregularidades mencionadas", señala el informe.



La misión recalcó que "todos los votos válidos emitidos en estas elecciones deben ser contados, si fueron recibidos dentro del marco de las reglas existentes y las regulaciones de los respectivos estados".



La campaña de Trump ha cuestionado por la vía legal los procedimientos establecidos en Pensilvania, que ha decidido contar todos los votos por correo recibidos hasta este viernes si el matasellos confirma que fueron enviados antes del día de las elecciones.



"Las elecciones de 2020 han sido históricas en muchos sentidos, incluidos los esfuerzos extraordinarios de las autoridades electorales para expandir las opciones de votación y facilitar una votación segura por parte de un número récord de votantes, pese a una pandemia global debilitante", aseguró la misión.



"Aunque el ambiente en el que se desarrollaron las elecciones fue competitivo y tenso, la capacidad de los votantes en todo el país de acceder al voto en circunstancias que estaban lejos de ser ideales ejemplifica la democracia por la que EE.UU. es famoso y que ha defendido en todo el mundo", agregó.



Entre sus recomendaciones, la misión de la OEA advirtió que hay aún algunas "vulnerabilidades" en la infraestructura electoral de EE.UU. que pueden facilitar la interferencia extranjera, y pidió en concreto reemplazar ciertas máquinas de votación que, además, no permiten hacer una auditoría de los resultados en papel.