La OEA, dividida ante la crisis en Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El reconocimiento del jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino, no generó consenso en la OEA, donde un grupo de 16 países apoyaron una declaración a su favor, de la cual se restaron más de la mitad de los miembros, como México, que pidió revisar el estatus jurídico del nombramiento.