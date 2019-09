José Conceição Santos: ‘Correa pidió absoluta confidencialidad’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Era 14 de febrero del 2013. Rafael Correa, presidente y candidato, vestía camisa verde, “los colores de la revolución ciudadana”, dijo. Sobre una tarima instalada en medio de la calle Michelena, en el sur de Quito, y rodeado de sus ministros y coidearios, hizo su cierre de campaña: “Vamos a derrotar en las urnas a ese pasado de cobardes huyendo en aviones, avionetas y helicópteros; ese pasado que nos llenaba de vergüenza”, proclamó.

Ayer (6 de septiembre de 2019), seis años después, José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en el país, habló de esa campaña en su testimonio anticipado sobre el caso Sobornos 2012-2016. Aseguró haber entregado USD 2,6 millones a Pamela Martínez, exasesora de la Presidencia, para la campaña de Correa y Jorge Glas.



Para la Fiscalía, su testimonio es otra evidencia que demuestra el esquema de corrupción que operó en Alianza País (AP), cuyas actividades políticas se financiaron supuestamente con dinero de contratistas como Odebrecht.



Santos se mostró sereno en su testimonio realizado en la Corte Nacional de Justicia. Su comparecencia se dio a través de una conexión de audio y video con un Consulado de Ecuador en Brasil.



El exdirectivo, que está preso, contó que en el 2013 Glas le presentó a Martínez, quien entonces era asesora de Correa. “Él (Glas) me dijo que necesitaban dinero para la campaña de ese año. Fui a la oficina de Pamela Martínez”, dijo.



Aseguró que Correa y Glas tenían conocimiento de esos encuentros, y que las reuniones se realizaron en el despacho externo de la Presidencia, que operó en el edificio Concorde, en el norte de Quito.



“Entregaba el dinero en sobres cerrados, dependiendo la cantidad eran uno o más sobres. Acordaba con Glas el valor y la fecha que debía entregar”, narró Santos.



Según el exejecutivo, el mismo sistema para entregar dinero se aplicó para las elecciones seccionales del 2014. En esa ocasión -dij­o- Odebrecht aportó USD 2,5 millones más.



También aseveró que se reu­nió con Glas y que el entonces vicepresidente le comunicó que Rafael Correa pedía “absoluta confidencialidad sobre los pagos”. El dinero de los peajes o coimas se depositaba en empresas ‘offshore’ y mencionó a Columbia Managment, una empresa de Édgar Arias, quien está procesado por el caso Diacelec, en otro juicio por supuesto lavado de dinero.



Además de los pagos para los candidatos de Alianza País, Santos dijo que hubo otros desembolsos a los que denominó ‘peajes’.



La fiscal General, Diana Salazar, le preguntó a qué se refería con peaje. Santos explicó que se trataba de un porcentaje de la obra o “coimas que las empresas pagaban para conquistar ese contrato”. También dijo que era una competencia entre compañías y que se pagaba alrededor de USD 1,5 millones en efectivo o en cuentas de paraísos fiscales. Dependiendo el valor de las obras, los porcentajes podían ser de 1, de 1,3 y 1,5%. “Las empresas que querían ganar un contrato debían pagar un ‘peaje’ para obtener las licitaciones”.



El exdirectivo dijo que sobre este mecanismo tenían conocimiento, además de Glas, Walter Solís, Édgar Salas, gerente de Consermin, Alexis Mera y otro exfuncionario que no ha sido procesado.



"¿Conoció usted a Alexis Mera?", preguntó la Fiscal al exgerente de Odebrecht. “Sí. Pidió una colaboración de USD 3 millones”, dijo. Aunque aclaró que nunca habló directamente con Mera, hoy procesado.



Delante de la jueza nacional Daniella Camacho, Santos también explicó sobre otro mecanismo de entrega de dinero. Señaló que hubo otros USD 474 000 que aportó a Alianza País a través de la empresa Nexo Global, que pertenece a Martínez, y que ese monto fue para gastos de sabatinas, como sonido, transporte y alimentación, desde el 2013 hasta el 2016.



Antes de finalizar su intervención, Santos se disculpó con la sociedad ecuatoriana “por todos los hechos que acabo de mencionar”.



Para Adolfo Cadena, uno de los abogados de Martínez, el testimonio de Santos confirma todo lo dicho por su clienta. Harrison Salcedo, abogado de Glas, criticó el testimonio de Santos. Dijo que es nulo y que “está basado en libreto, por la necesidad de la Fiscalía de suplir las falencias investigativas que tiene, porque no ha podido avanzar más allá de eso”.



En contexto

​

En el caso Sobornos, la Fiscalía investiga supuestos aportes ilegales de compañías a las campañas de Alianza País, a cambio de contratos estatales. En esta causa hay 26 exfuncionarios y empresas procesadas por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.