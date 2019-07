Fiscalía solicitó reapertura del caso Metro de Quito

LEA TAMBIÉN

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, la reapertura de la investigación previa den caso Metro de Quito.

Este caso fue archivado en febrero del 2018, tras no hallarse evidencias. Sin embargo, la tarde de este jueves 4 de julio del 2019, la Fiscalía informó que “existen nuevos elementos que antes no se conocieron para continuar con el proceso”.



La reapertura del caso se fundamenta en un parte policial de la Unidad de Investigación de Apoyo a la Fiscalía (UIAF), en donde se explican los nuevos elementos encontrados.



La reapertura se da luego de la filtración de nueva información sobre los archivos secretos de Odebrecht, en donde constaría correspondencia que refiere a coimas entregadas por el Metro de Quito y la construcción de la Ruta Viva. Esta información fue publicada la semana pasada por el Consocio Internacional de Periodistas.



“La Fiscalía se compromete a actuar de manera transparente, con el objetivo de recabar todos los indicios necesarios para que los casos no quedan en la impunidad”, señaló la entidad.