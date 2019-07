Caso Odebrecht: Corte de Justicia  de Pichincha dará su resolución este jueves 4 de julio del 2019

LEA TAMBIÉN

Mañana, jueves 4 de julio del 2019, a las 16:30 se conocerá la resolución sobre el recurso de apelación a la sentencia que, en una primera instancia, ratificó la inocencia de Ramiro Carrillo, Gustavo Massuh y Vladimir Spear, procesados por el delito de lavado de activos en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, dentro del caso Odebrecht.

En este caso, la Fiscalía investigó hechos que ocurrieron en el 2013, cuando Carrillo se desempeñaba como gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador.



Ese mismo año, la empresa Odebrecht participó en la licitación para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca. El contrato que fue suscrito entre Carrillo y los representantes de la firma brasileña.



"Por la adjudicación de contratos con el Estado, Odebrecht, a través de empresas offshore como Klienfield Services habría realizado desembolsos ilícitos para retribuir la asignación de dichos pagos. El representante de Carrillo ante Odebrecht era Gustavo Massuh, quien habría recibido valores en los años 2014 y 2015, a través de las cuentas de sus empresas en Panamá", señala la Fiscalía en un comunicado.



De acuerdo con la investigación, Massuh habría entregado el dinero en efectivo a Carrillo. "Pero también se habrían hecho transferencias a la cuenta de Vladimir Spear, en los Estados Unidos, quien entregó el dinero en Ecuador, utilizando su empresa. Para el efecto, se generó una factura por un servicio no prestado entre Carrillo y la mencionada compañía", agrega la Fiscalía.



A través del recurso de apelación, la Fiscalía espera que se revierta la sentencia de primera instancia y se condene a los sospechosos. Dos de ellos, Carrillo y Massuh, ya fueron condenadas por asociación ilícita, en el 2017, en el juicio Odebrecht, en el que también se sentenció al exvicepresidente Jorge Glas.



La audiencia de este jueves ha sido programada cinco veces por la Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha. Sin embargo, en cuatro ocasiones los jueces no han podido pronunciarse sobre el caso.



Una de las razones por las que no se ha dado la resolución fue porque el pasado 16 de mayo, Massuh presentó una demanda de recusación en contra del juez Henry Cáliz, quien es parte del Tribunal que analizó el recurso de apelación a la sentencia solicitado por la Fiscalía. En ese momento, los jueces por unanimidad desecharon la demanda.