La ocupación de las UCI para covid-19 en Guayaquil bordea el 80%, pero hay menos capacidad instalada que en meses críticos de la pandemia

La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes de covid-19 alcanza entre el 80 y 85% en Guayaquil. Ese es el balance de la mesa técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, este jueves 29 de octubre de 2020, según los registros de hospitales y clínicas privadas.

En diálogo con este Diario, el epidemiólogo Carlos Farhat, coordinador municipal de Salud, señala que hay disponibilidad de camas para pacientes críticos y que, históricamente, son las áreas de mayor demanda para la atención de distintos casos de complejidad.



“En los últimos días la situación es estable”, afirma en relación a los casos de coronavirus. Si bien las salas de algunos hospitales están al 100%, el especialista aclara que eso no significa que la ciudad experimente un rebrote.



Y para explicarlo plantea dos escenarios. El primero es la capacidad de las salas UCI para covid-19, que se redujo notablemente tras el pico de la pandemia. Por ejemplo, entre marzo y abril el hospital Luis Vernaza destinó más de 40 camas para pacientes críticos por coronavirus. Actualmente tiene 14, ocupadas la mayor parte del tiempo.



El otro escenario es el tiempo de hospitalización. Un paciente grave puede permanecer entre 15 y superar los 40 días en terapia intensiva, por lo que las cifras no varían con facilidad.



Las hospitalizaciones, en cambio, son más bajas. La ocupación de estas camas bordea el 30%. Farhat explica que en las últimas dos semanas las unidades médicas han reportado más altas que ingresos de casos de covid-19.



Y aunque las consultas externas reportan un aumento de pacientes con sospecha, explica que no se puede asegurar que se trate de coronavirus ya que en esta época del año empiezan a circular otros virus respiratorios, como el de la influenza.



Este miércoles 28 de octubre, Carlos Salvador, director municipal de Salud, ratificó que a diario analizan la información de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, IESS y clínicas privadas. De esos datos concluye que no hay un colapso de las UCI en Guayaquil.



Además, aclaró que algunos centros son de referencia regional, por lo que reciben pacientes derivados de otras provincias. Por ahora, el 80% de pacientes es de Guayas y un 20% proviene de otras provincias.



El Cabildo amplió su estrategia de rastreo de casos por sectores. Desde el miércoles abarca 24 zonas, incluidas ciudadelas del norte donde se reporta un leve aumento de diagnósticos positivos. Los resultados de esta nueva intervención se conocerán el lunes 2 de noviembre.



La vigilancia epidemiológica incluye la aplicación de pruebas rápidas a los casos sospechosos según la sintomatología. Si el resultado es positivo se realizan análisis PCR.



La alcaldesa Cynthia Viteri informó la compra de 8 000 pruebas más de este tipo. E indicó que adquirirán 3 millones de mascarillas quirúrgicas, que volverán a ser repartidas puerta a puerta. “Estamos listos para cualquier eventualidad”, dijo.