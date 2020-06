OCP Ecuador suspendió el bombeo de petróleo

LEA TAMBIÉN

La empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) suspendió este 11 de junio del 2020 el transporte de petróleo por su tubería durante cuatro días, es decir hasta el 14 de junio del 2020.

Esta medida preventiva fue tomada ante el avance de la erosión regresiva en el río Coca, conocido también como Quijos.



Ante esto, la entidad inició el drenaje 20 000 barriles de crudo de un tramo de su oleoducto, desde cuatro puntos. Este se cargará en autotanques y será trasladado a la estación Amazonas, de OCP Ecuador.



Está previsto que este proceso tome dos días, mientras que los dos siguientes estarán destinados a realizar la conexión con un bypass de 1 800 metros que construyó la firma para mantener la continuidad del servicio.



Durante este período no se verán afectados los servicios de recepción de crudo y despacho a buques para exportación, informó OCP Ecuador.



Una vez que la variante esté conectada, se retomará el transporte de crudo por esta tubería.



La construcción temporal de la nueva variante demandó de una inversión de USD 6 millones. Con esto se busca mantener de manera segura la exportación de petróleo ecuatoriano.



“Nuestro compromiso con el país se mantiene. Hemos invertido en estas obras temporales no solo para evitar una posible afectación ambiental sino también a fin de continuar con la recepción y exportación de crudo”, explicó Guillermo Freire, gerente de Movimiento de Crudo de OCP Ecuador.



OCP Ecuador informó además que el proceso de erosión regresiva del río Coca avanza de forma “imprevisible”. Por esto, la empresa se encuentra en constante monitoreo.

Por este fenómeno, la empresa pública Petroecuador tomó también la semana anterior la decisión de suspender temporalmente el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Esta medida se mantuvo hasta el 7 de junio pasado, cuando concluyó la construcción de una nueva tubería.