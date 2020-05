Ocles dijo sobre los kits alimenticios que lo que se pretendía entregar 'no era funditas ni cartoncitos'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea volverá a pedir la comparecencia de la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Alexandra Ocles, sobre la fallida compra de 7 000 kits de asistencia humanitaria por la pandemia.

Una primera intervención se dio el lunes 25 de mayo del 2020, a través de videoconferencia, pero la sesión se suspendió al cabo de una hora cuando la exfuncionaria se retiró a una diligencia en la Corte Nacional de Justicia.



Ocles aseguró a los legisladores que los productos que se pretendía comprar eran de fabricación nacional, pero que debían cumplir con unos estándares de valoración calórica para las familias.



"Por ejemplo, el tallarín que está en el kit, que viene en tres paquetes, es un tallarín que no tiene gluten porque necesitamos evitar, por ejemplo, que una familia que tenga alergia al gluten tenga mayores complicaciones", adujo.



Ante las críticas de asambleístas como Luis Pachala (Creo) o Michel Doumet (AP), la exfuncionaria insistió en que lo que se pretendía entregar a familias vulnerables "no era funditas ni cartoncitos".



Ocles adujo que ella no tuvo "ninguna participación directa en el proceso de compra", sino los técnicos de la Secretaría y que "nunca se pagó" porque el Ministerio de Finanzas no transfirió los recursos (USD 1 055 740).



Sin embargo, detalló que para esta compra se había invitado a dos proveedores y que cada kit -cotizado en USD 150- estaba previsto con 56 productos bajo estándares internacionales. También dijo que incluía cuatro latas de sardina.



La exfuncionaria pidió diferenciar entre "asistencia humanitaria y asistencia alimentaria" como la que pretendía entregar la Secretaría a familias vulnerables.



Apuntó que tiene la conciencia tranquila y se declaró como una víctima de linchamiento mediático que busca limpiar su honra y defender su dignidad y la de su familia.



Pese a que los asambleístas accedieron a que Ocles abandonara la comparecencia, le indicaron que la convocarán nuevamente al tiempo de recordar que la Asamblea lleva adelante procesos de control político, no penales.

La Fiscalía abrió una investigación penal contra Ocles y otros cuatro funcionarios de la Secretaría de Riesgos por el contrato de los kits alimenticios. La Fiscalía formuló cargos en contra de Ocles por el supuesto delito de tráfico de influencias.