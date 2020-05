Ocles: 'El país está en un rojo total' al ingresar a la 'nueva normalidad'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Si un alcalde va a plantear un cambio y quiere pasar del color rojo al color amarillo, es importante que 48 horas del plazo establecido hagan proceso de análisis a través de los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales y comunicar adecuadamente a través del COE provincial". Ese será el protocolo oficial con el que las autoridades de los 221 cantones de Ecuador deberán informar el cambio de color de semáforo con el que el país avanza hacia la 'nueva normalidad' en medio de la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19.

Lo anunció Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, durante una cadena nacional la tarde de hoy.

Después de que los 221 municipios a escala nacional entregaran sus resoluciones al COE nacional a las 10:30 de este lunes, la Ministra informó que "el país está en un rojo total", es decir, que los cantones arrancan la nueva fase con un semáforo rojo.



Aunque el Ecuador ingresó a una nueva fase, no significa que las actividades se restablezcan en su totalidad ni que niños, adolescentes, adultos mayores y población vulnerable puedan salir de casa. El estado de excepción que ha suspendido la jornada laboral presencial y ha fijado restricciones a las libertades de movilidad y asociación para contener la propagación de la enfermedad se mantiene.

El paso del aislamiento al distanciamiento social -pero con semáforo rojo- implica la reactivación del campo comercial: la venta de productos se realizará solo de forma digital, llamadas telefónicas y con entrega a domicilio. No se permite la atención en centros comerciales ni almacenes ni la movilidad de la ciudadanía para realizar la compra. El horario establecido para entregas se amplía desde las 07:00 hasta las 22:00.



Otra de las medidas autorizadas es la ampliación del horario de servicio de taxis de 05:00 a 22:00, con la restricción de circulación por placas. Asimismo, se deberán fortalecer las medidas de seguridad: el uso obligatorio de guantes, mascarillas y equipos de protección por parte de los conductores, la implementación de una lámina de separación entre el conductor y el pasajero para evitar el contagio del virus, el equipamiento del vehículo con gel y alcohol y la desinfección de billetes y monedas.



La jornada laboral en el país continuará suspendida, salvo sectores esenciales: salud, seguridad, emergencias, alimentación, producción de productos de primera necesidad, farmacias, etc. Sin embargo, como parte de un plan piloto, se autoriza el servicio técnico y de reparación en domicilios. Se consideran dentro de este a plomeros, electricistas, servicios de computación, electrodomésticos, entre otros.



La restricción de circulación de vehículos particulares mantiene su vigencia en Ecuador, indicó Ocles. Solo podrán circular un día a la semana de lunes a viernes, de acuerdo con el último dígito de su placa:



- 1 y 2 los lunes

- 3 y 4 los martes

- 5 y 6 los miércoles

- 7 y 8 los jueves

- 9 y 0 los viernes



El sábado y domingo no habrá vehículos particulares en las calles.



Tras el procesamiento de 80 171 pruebas procesadas, entre PCR y rápidas, Ocles recordó que el país registra 31 881 casos de contagio confirmados de coronavirus y 2 905 fallecidos en el contexto del covid-19 en Ecuador: 1 569 corresponden a muertes confirmadas por el virus. Los 1 336 restantes son fallecimientos que no tienen un diagnóstico oficial, pero son personas que murieron con cuadros de insuficiencia respiratoria.