Ocho mercados de Riobamba fueron desinfectados

Un equipo de especialistas desinfectó los pasillos, pisos, estanterías y baterías sanitarias de ocho mercados de Riobamba, el Camal Municipal y el Centro Comercial Popular La Condamine.

La desinfección se hizo al amanecer de este lunes 16 de marzo del 2020 y es parte de las estrategias que implementó el Municipio de Riobamba para evitar contagios de covid-19 en esa urbe.



Según Doryan Jara, director de la Unidad de Servicios Administrativos, la desinfección se realizará a diario al concluir la jornada de ventas y también se cumplirá en el Cementerio Municipal. "El objetivo es garantizar a la ciudadanía un espacio seguro donde abastecerse de alimentos", explicó.



Los mercados permanecen abastecidos de vegetales, frutas, cárnicos y productos de primera necesidad. Los locales de productos no indispensables están cerrados.

La desinfección de mercados se realiza diariamente en los locales comerciales. Foto: Cortesía

Esta mañana en Riobamba se registró alta afluencia de personas en las zonas comerciales. "Hay una gran cantidad de personas en las calles y no hay control que funcione si no contamos con la corresponsabilidad de la gente. La economía se recuperará con el tiempo, pero la pérdida de vidas no y esta es la única forma de erradicar el virus", indicó Jara.