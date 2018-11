OCDE pide a los países que se preparen para ‘tiempos más difíciles’

LEA TAMBIÉN

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió este miércoles, 21 de noviembre del 2018, que la economía mundial ha alcanzado su pico en el 2018 e iniciará el año que viene una desaceleración. Esto como consecuencia de las tensiones comerciales, condiciones financieras más estrictas y la subida de los precios del petróleo.

El panorama perfilado por la OCDE en su informe semestral sitúa en el 3,7% el avance del producto interno bruto (PIB) global en 2018. Pero para 2019 baja dos décimas, hasta el 3,5%, igual cifra que para el 2020.



El mundo ha evolucionado y hay nuevos desafíos, pero el proteccionismo no es la respuesta. “No vemos ganadores en las guerras comerciales, solo perdedores”, señaló su secretario general, Ángel Gurría.



Para Gurría de las conclusiones alcanzadas emerge claramente la necesidad de cooperación internacional.



El organismo admite que aunque las condiciones del mercado laboral siguen mejorando, con la tasa de desempleo de la OCDE ahora en su nivel más bajo desde 1980, el crecimiento de la inversión y del comercio ha sido más suave de lo esperado. Además, la confianza no acaba de despegar.



La economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, recalca que la tensión comercial ha aumentado la incertidumbre para los negocios, sobre todo en zonas estrechamente vinculadas a Estados Unidos y China. También alerta de un alza de la incertidumbre política y geopolítica en Europa, fruto del “brexit” (salida del Reino Unido de la Unión Europea), en Oriente Medio y Venezuela.



China y EE.UU, protagonistas de una intensa guerra comercial, no escapan al escaso impulso anticipado. Al primero se le prevé un crecimiento del PIB del 6,6% en 2018 y del 6,3% en 2019. Y al segundo del 2,9% y 2,7%, respectivamente.



Preparar el “aterrizaje suave” de la economía en esta coyuntura es necesario, pero especialmente complicado, lamenta Boone.



El organismo, con sede en París, añade que el aumento y la mayor volatilidad de los precios del petróleo en este año, cuando han subido un 30%, se suman a los desafíos existentes para los importadores de crudo y presentan un riesgo inflacionista.



Sus proyecciones sugieren que la crisis financiera global, de la que este año se cumple el décimo aniversario, sigue teniendo un efecto adverso en las condiciones de vida en muchas economías y especialmente en los hogares de ingresos bajos, pese a las políticas aplicadas para mitigarla.



Este organismo constata que aunque reformas recientes han hecho más resiliente al sistema bancario, algunos riesgos han virado hacia instituciones financieras no bancarias.



La OCDE llama la atención de que en la zona euro, donde se prevé un crecimiento del PIB del 1,9% este año y 1,8% en 2019, se percibe un escaso progreso en las condiciones para una resiliencia financiera fuerte.