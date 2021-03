Observatorio pide anular la designación de Carlos Tamayo al Directorio del IESS; la entidad la defiende

El Observatorio de la Seguridad Social de Ecuador pide la nulidad de la resolución que calificó la legalidad de la designación de Carlos Luis Tamayo como delegado del Ejecutivo ante el Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En un oficio dirigido a Ruth Arregui, titular de la Superintendencia de Bancos, entidad que califica la habilitación legal de los miembros del Directorio del IESS, el Observatorio señala que Carlos Tamayo no puede ser designado como miembro del Directorio porque no cumple los requisitos que estipula la Ley de Seguridad Social.



En el Art. 29 se establece, entre otros requisitos, que los miembros del Directorio no pueden ser funcionarios o empleados del IESS.



Según el Observatorio, la Superintendencia de Bancos habilitó su calificación el 12 de marzo y Tamayo renunció a su cargo de Director General del IESS tres días después, el 15 de marzo.



Tamayo fue nombrado miembro del Directorio, a través del Decreto Ejecutivo 1 269, suscrito también el 15 de marzo del 2021.



Este nombramiento se realizó luego de que Jorge Wated, quien asumió la función de representante principal del Ejecutivo ante el IESS, renunciara a este cargo el 8 de marzo pasado.



El IESS, por su parte, defendió el proceso. Según la institución, la Superintendencia de Bancos calificó el perfil de Tamayo el viernes 12 de marzo de 2021, pero condicionada al cumplimiento de dos actos administrativos y legales.



La primera era oficializar la decisión en un Decreto y la segunda era la renuncia al cargo de director general que ocupaba Tamayo.



“El martes 16 de marzo de 2021 la Superintendencia lo posesiona como nuevo Presidente del Consejo Directivo del IESS, una vez que ya no se encontraba en funciones”, dijo.



El IESS explicó que la posesión es un acto formal a través del cual un servidor asume formalmente el inicio de funciones en una institución pública. “Al momento de la posesión 16 de marzo de 2021, Carlos Luis Tamayo se encontraba legalmente desvinculado y, por lo tanto, no incurriría en ninguna prohibición para el cargo de Presidente del Consejo Directivo del IESS, razón por la cual la Superintendencia de Bancos, como órgano de control, lo posesionó formalmente”, insistió.