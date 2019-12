Propuesta de veto ejecutivo a 30 artículos de las reformas al Código de la Democracia

LEA TAMBIÉN

El Observatorio Ciudadano Electoral junto con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo entregarán en la Presidencia de la República una propuesta de objeción parcial al Proyecto de Reformas al Código de la Democracia, aprobado por la Asamblea Nacional.

Fausto Camacho, representante del Observatorio, señaló que el documento será entregado este lunes, 23 de diciembre del 2019, en el Palacio de Carondelet. El objetivo es solicitar al Presidente de la República, Lenín Moreno, que en su calidad de colegislador considere la posibilidad de objetar parcialmente alrededor de 30 artículos para “mejorar la reforma con reglas claras, en beneficio de la transparencia de las elecciones, la legitimidad de los candidatos electos y la democracia”.



Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), considera que el trabajo efectuado por los Asambleístas, quienes el 3 de diciembre pasado aprobaron las Reformas a la Ley Electoral, es positivo, sin embargo, “insuficiente”.



Por ejemplo, plantean implementar mecanismos a través de los cuales se pueda depurar el padrón electoral, ya que existirían cerca de “un millón y medio de registros con inconsistencias”, sostuvo Camacho. Este proceso podría significar, según la propuesta, un ahorro de aproximadamente USD 6 millones para el Estado, en cada elección.



Además, proponen ajustes al tema de promoción electoral. En ese ámbito, plantean que los concesionarios de frecuencias del espectro radio eléctrico estén obligados a entregar, sin costo para el CNE, el 5% del tiempo al aire diario, para que sea administrado por el organismo electoral y distribuido de manera igualitaria. “Este cambio permitiría corregir el alto grado de corrupción que se ha dado con recursos públicos y llegar con las propuestas a una audiencia mayor, en el conjunto del territorio nacional”.



Según los proponentes, este cambio generaría un ahorro aproximado de USD 10 millones, en cada proceso electoral.



También sugieren que a través de la Ley quede mejor diferenciado lo que es la transmisión de resultados electorales provisionales, y otra distinta, el escrutinio de votos que debe hacerse en audiencias púbicas por parte de las Juntas Provinciales Electorales”.



César Ulloa, coordinador de la Veeduría por la Democracia, señaló que su propuesta de reforma se elaboró desde hace más de un año, con el aporte de organizaciones sociales y expertos electorales. También se incluyeron sugerencias del denominado Acuerdo Nacional.



Por ello, considera necesario que en el veto parcial del Ejecutivo se analice un ajuste de las circunscripciones electorales, artículo que no fue considerado por la Asamblea.



“Hemos trabajado para que las reformas recojan reglas claras, transparentes y competitivas, por eso pedimos al Ejecutivo, que, como colegislador, con todas sus facultades y competencias, se pueda incluir en este veto parcial la posibilidad de replantear el término de las circunscripciones electorales”.

Según Ulloa, el cambio del método de asignación de escaños D´Hondt por el mecanismo Webster no va a surtir efectos si se mantienen las circunscripciones tal como están. “Si no se cambia el tamaño de las circunscripciones, los resultados nunca van a ser proporcionales, que es lo que establece la Constitución. Hacemos un llamado muy respetuoso para que el Presidente pueda incluir el cambio de las circunscripciones”, comentó.



Otra sugerencia es fijar en la propia Ley las fechas de los comicios. La propuesta, sostuvo Ulloa, busca que las elecciones no se presten a ninguna duda, aun cuando existiera un margen estrecho de resultados..