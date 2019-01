Observadores de OEA presentaron informe final sobre la consulta popular del 2018 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que observó el Referéndum y Consulta Popular de febrero del año pasado en Ecuador, Leonardo Valdés, presentó el Informe Final relacionado con este proceso.

Esto ocurrió este miércoles 23 de enero del 2019, lo hizo ante el Consejo Permanente de este organismo, que tiene como sede Washington, Estados Unidos.



En el documento, de 81 páginas, se alude a que “la Corte Constitucional no emitió un dictamen en el que se incluyera el control de constitucionalidad” del cuestionario que fue sometido a la consulta y referéndum.



La Misión Electoral “considera que independientemente de la posible existencia de una afirmativa ficta, para futuras ocasiones, la Corte Constitucional debe pronunciarse de manera expresa sobre la constitucionalidad de las preguntas”.



En relación con los sujetos políticos que pueden participar e interponer recursos en caso de consulta popular o referéndum, la Misión estima que la ley debe establecer de manera clara que quienes puedan resultar afectados en sus derechos.



En ese sentido, “recomienda considerar una interpretación más amplia de la legitimación activa, es decir no solo limitada a quien convoque un referéndum o consulta popular (en este caso el Presidente), así como que se permita una adecuada bilateralidad, con la acreditación de la totalidad de sujetos políticos involucrados del Sí y No en el proceso electoral.