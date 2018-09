Tres observaciones a fondos de AP

LEA TAMBIÉN

La Contraloría realizó ayer, viernes 14 de septiembre del 2018, la lectura del borrador del examen especial al uso de del fondo partidario que le entregó el CNE al movimiento Alianza País (AP). Allí se hicieron tres observaciones al manejo de los fondos públicos manejados por esta organización política en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2017.

Los auditores de la Contraloría iniciaron la sesión explicando que el informe es susceptible de cambios. Explicaron que los dirigentes de AP mencionados en el informe tienen hasta el viernes 21 de septiembre para presentar sus comentarios finales.



Dicho eso, en la lectura del informe se dijo que USD 6 261 034,85 provenientes del fondo partidario no están desglosados en el informe presentado por el tesorero del partido, en el período 2012-2013-2014.



El mencionado tomó la palabra y aseguró que eso se debe a que no hay un reglamento que le obligue a hacer la distinción de los gastos realizados con fondos públicos. Que desde el 2105 sí hay un reglamento, por lo que el CNE debería intervenir.



La segunda observación se refirió a que no hubo documentación de respaldo para USD 125 848 en el periodo 2015-2016-2017, y que algunos gastos tenían que ver con multas de tránsito, transporte de militancia para las sabatinas, y multas del IESS.



Ahí mismo se hizo referencia a unos estudios realizados por una encuestadora, sobre los cuales la Contraloría dice que no encontraron informes sobre cómo se usaron posteriormente. También se detectó el uso de 10 celulares sin autorización del secretario nacional del movimiento.



Finalmente, se observó que AP haya utilizado USD 600 000 en una póliza a plazo fijo y que sacado al menos 7 000 de ganancia, algo que según la Contraloría no está previsto en las leyes.