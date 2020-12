Observaciones a la contratación de las pólizas de seguro determina Sercop

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) realizó un proceso de control a la contratación de seguros petroleros por parte de Petroecuador, que se hizo la firma estatal el 5 de diciembre pasado bajo el esquema de emergencia. En este se encontró el incumplimiento de la normativa vigente, según la entidad de control.

En un oficio remitido a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado el 11 de diciembre pasado, el Sercop sostiene que no se ha podido sustentar motivadamente las razones por las que declaró en emergencia la contratación de pólizas de seguro de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima.



Además, según la entidad Petroecuador debía tomar en cuenta que “en una emergencia, no se pueden adquirir bienes, contratar servicios o consultorías, ni tampoco contratar obras, cuyo plazo de ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la emergencia en la declaratoria. Caso contrario, este tipo de contrataciones constituirán la presunción de que la contratación no fue necesaria para superar la situación de emergencia”



Según el artículo 361.1 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, el plazo de la declaratoria de emergencia no podrá superar los sesenta días. Por esta razón, de acuerdo con el Sercop, las pólizas suscritas a través de esta contratación de emergencia, no deberá ser mayor al 31 de enero de 2021.



La póliza contratada por Petroecuador con Hispana y Latina tendrá un plazo de ejecución será 730 días, es decir dos años.



El Sercop expresó también que Petroecuador no ha publicado los documentos referentes a hechos y aspectos relevantes del procedimiento de contratación. Entre estos se encuentran la certificación presupuestaria y el estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial. Tampoco se informó sobre la evaluación de la oferta ni se ha presentado la nómina de los socios de las aseguradoras contratadas para verificar que no se encuentren inhabilitados de participar en estos procesos.



Además, esta entidad de control señaló que hasta el 11 de diciembre pasado la petrolera estatal no ha publicado en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) las pólizas contratadas. Este procedimiento se lo debió hacer en el término máximo de dos días posteriores a la fecha de la firma del contrato.



Por esto, al desconocer el estado actual del procedimiento por la falta de publicidad en el portal del Sercop, y bajo la consideración de que las pólizas no estén suscritas, lo obligatorio y pertinente a cargo de la entidad contratante debería ser declarar desierto el procedimiento por las graves falencias y hallazgos, enfatiza la entidad.



A la vez puso en conocimiento de la Procuraduría y de la Contraloría el tema para que se tomen las acciones correspondientes.