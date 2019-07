Las obras en la quebrada La Jalupana, en la Panamericana E35, no afectarán al tránsito vehicular

LEA TAMBIÉN

Los trabajos de intervención en el puente de la quebrada La Jalupana, ubicada en un tramo de la vía Panamericana E35, entre Tambillo y El Colibrí, comenzarán este martes 2 de julio del 2019.

Así lo informaron el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), las autoridades del Municipio del cantón Mejía y la concesionaria Panavial, en una rueda de prensa realizada este lunes 1 de julio del 2019 en el edificio de esa Cartera de Estado.



El inconveniente radica en que los taludes de la quebrada han cedido. La gente del sector teme que el socavón se agrande, continúe carcomiéndose las bases y, de un momento a otro, colapse la vía. “Es importante recalcar que no habrá cierre de la vía, el tráfico vehicular será normal”, manifestó Juan Diego Idrovo, delegado del MTOP.



La mañana de este lunes, este Diario recorrió esa zona y constató que en la quebrada hay cintas amarillas con la leyenda de ‘peligro’ para evitar que la gente ingrese a la zona en donde han ocurrido derrumbes.



El alcalde del cantón Mejía, Roberto Hidalgo, informó que el problema es grave porque “prácticamente solo queda la mesa de la carretera, es súper peligroso”.



Ante eso -acotó el funcionario- “se decidió construir una vía alterna, con esto no afectaremos a nadie”. Se retirarán semáforos y otros elementos de la vía para que la movilidad fluya. “Una vez que se habilite la nueva ruta se podrá trabajar directamente en el puente”.



Según el MTOP, el desvío es de dos carriles contiguos a la carretera actual. Tiene una longitud de 207,53 metros con un ancho de 9,03 metros. El plazo de construcción del desvío temporal es de 150 días e intervendrán 100 personas, entre personal operativo y técnico.



Ellos se encargarán de colocar una tubería definitiva de cinco metros de diámetro. Las obras incluyen el relleno de la zona con fallas y la construcción de la vía temporal. Idrovo resaltó la urgencia de cambiar la alcantarilla metálica existente en el sector de la quebrada Jalupana.



En ese contexto, acotó que el MTOP firmó un convenio para la construcción y colocación de la tubería. “La inversión asciende a USD 3 millones y estará lista en aproximadamente 10 meses”.



Aclaró que la movilidad para transporte pesado y liviano no se afectará. “Construiremos una variante en el lugar para permitir que el tráfico fluya y así garantizaremos la movilidad en la provincia”.



El gerente de Panavial, Fernando Viteri, explicó que paralelamente al cambio de alcantarilla en la quebrada se levantará un bypass de 208 metros de longitud, a dos carriles, con un ancho de 9,30 metros para desviar el tráfico y no interrumpir la movilidad de los usuarios, comerciantes, turistas y transportistas en la Panamericana E35.