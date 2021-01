340 obras y 11 proyectos sociales por presupuestos participativos este 2021

El barrio San Carlos del Sur surgió hace 45 años, en los terrenos de lo que fue una hacienda. Arrancó con 56 compradores de lotes. Luego de casi medio siglo de trajinar, en enero del 2021 inauguraron una vía renovada, una obra conseguida a través de los denominados presupuestos participativos.

Las inscripciones para las obras, que se ejecutarán en el 2022 a través de este mecanismo, ya están abiertas y se extenderán hasta el 31 de marzo.



Eduardo Velasco, presidente del barrio, cuenta que el punto de partida para acceder a las mejoras fue la legalización de los terrenos. No fue fácil, pues el lugar se encuentra en zona de protección ecológica.



El dirigente añade que aunque son un solo barrio, para el proceso y debido a la extensión, definieron 5 etapas; 4 ya están regularizadas (entre el 2018 y 2019) y la quinta se espera para los próximos meses.



Con las ordenanzas de regularización, aprobadas por el Concejo Metropolitano de Quito, no pararon la gestión. La vía intervenida con presupuestos participativos es la S19. Y recibieron otra por parte de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).



Hoy son 3 000 habitantes y el lugar es la puerta de entrada a sitios como Miravalle 2 y Cumbres Orientales.



En la planificación de la Unidad Regula tu Barrio para este año, aún tentativa, constan 63 sitios. En el 2020, pese a la pandemia, 44 se regularizaron.



Y así como en San Carlos del Sur, en este 2021 se ejecutarán 340 obras y 11 proyectos sociales, que se definieron en asambleas realizadas en el 2020. La inversión es de USD 12 376 232. Las obras se seleccionan y se ejecutan al año siguiente.



Una de esas es la calle Josefa Riofrío, que conecta a 25 barrios de Quitumbe. En esta se hace un trabajo de asfaltado.



Los presupuestos participativos son un mecanismo de participación ciudadana, contemplado en el Código Municipal. Representa, al menos, el 60% del presupuesto de inversión de las administraciones zonales y puede ser usado en vialidad, infraestructura y también en proyectos sociales.



La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana detalló que el presupuesto para las obras seleccionadas en el 2020, que se ejecutarán en este año, es menor respecto a los anteriores debido a las reformas por la emergencia sanitaria.



En el período 2019-2020, por ejemplo, las zonales ejecutaron 739 obras de vialidad e infraestructura comunitaria, a través de ese mecanismo (209 de arrastre, es decir, reprogramadas, y 530 de planificación anual). La inversión ascendió a unos USD 30 millones.



El año pasado los trabajos se ejecutaron en las nueve administraciones zonales. Entre ellas están adoquinados, asfaltados, bordillos, rehabilitación de áreas verdes, juegos inclusivos, casas comunales, mejora de canchas, cerramientos, etc.



En su mayoría, aquellas parroquias alejadas optaron por obras de vialidad, mientras que las zonas cercanas a la urbe, por trabajos que tienen que ver con recreación.



Para el período 2021–2022, los montos se conocerán en agosto y los definirá la Secretaría General de Planificación.



Se toman en cuenta algunos criterios para la asignación presupuestaria por parroquia, partiendo del presupuesto que tenga cada zonal.



La comunidad puede ingresar las fichas y solicitudes, sea de forma presencial en los balcones de servicio de las zonales, o virtual (ver recuadro).



El proceso tiene fechas definidas. Luego de las inscripciones, de abril a julio, se conforman comités y se elaboran estudios. También se analiza las obras que no se aprobaron.



De agosto a octubre serán las convocatorias para 65 asambleas. Los vecinos eligen por votación las obras.



Tome en cuenta

​

Inscripción virtual. Es por correo, según la zonal: Calderón, administracioncalderon@quito.gob.ec; La Delicia, azladelicia@hotmail.com; Eugenio Espejo, administracion.eugenioespejo@quito.gob.ec; La Mariscal, zonalmariscal@quito.gob.ec; Eloy Alfaro, tramites.azea@outlook.com; Quitumbe, quitumbe@quito.gob.ec; Los Chillos, tramitesloschillos@quito.gob.ec y Tumbaco, documentos.AMZT@quito.gob.ec.



Criterios para aprobación. Población, necesidades básicas insatisfechas, obras ya realizadas en la parroquia.



Proyectos sociales. Se puede aplicar para remediación ambiental, desarrollo cultural, emprendimiento, talleres, etc.



Infraestructura. Rehabilitación de áreas verdes, juegos inclusivos, casas comunales, mejora de canchas, cerramientos, etc.