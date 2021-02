La obra de regeneración de nueve manzanas de Portoviejo será entregada el 20 de marzo del 2021

El 12 de marzo del 2021 es la nueva fecha designada al Cosorcio Zona Cero para que entregue la obra de regeneración de las nueve manzanas del centro de Portoviejo, que fueron afectadas en el terremoto del 16 de abril del 2016.

Ese proyecto, que es parte del Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas (Priza), debía concluir en el 2018. Desde entonces, la constructora ha pedido 11 prórrogas. En un principio, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), que es la administradora de Priza, señaló que luego del décimo plazo no se concederían más.



Sin embargo, la nueva prórroga de 20 días se aceptó- luego de una evaluación- porque a la constructora le hacía falta un material para concluir la obra. Se trata de un cable especial, que debe elaborarse en una fábrica.



Limberg Macías, gerente del Plan Priza, dijo al periódico El Diario de Manabí, que para terminar la obra por parte del Consorcio Zona Cero, hay dos tareas pendientes. Una es la energización de seis transformadores, que fueron instalados en las nueve manzanas. La otra es la conexión eléctrica de alrededor de 400 casas, que están dentro de ese perímetro.



El comerciante Iván Cedeño señaló que su gremio ya ha esperado más de dos años por la culminación de la obra. “Estamos confiados que en 20 días lo entregarán, pero tenemos miedo de que por terminar rápido no se hagan las pruebas pertinentes y salgamos más perjudicados”.



Este Diario buscó la versión del Consorcio Zona Cero, pero hasta la tarde de este jueves, 25 de febrero del 2021, no ha tenido respuesta.



El Colectivo Ciudadano Unidos por Portoviejo afirmó que vigilarán el proceso durante los próximos 20 días. Una vez que esa obra concluya, el Municipio deberá realizar las veredas y bordillos de las nueve manzanas, que fueron intervenidas.