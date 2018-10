En los cantones se preparan para obligar al uso del cinturón

LEA TAMBIÉN

El arnés se ubica a un costado del asiento del vehículo o de los buses interprovinciales. Es el cinturón de seguridad que reduce el riesgo de lesiones o muertes en los siniestros de tránsito y su utilización ya es obligatoria.

Esta es la idea que quieren transmitir la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), como parte de las acciones del Pacto Nacional por la Seguridad Vial para reducir los accidentes en las vías.



El año pasado, 2 150 personas fallecieron como consecuencia de siniestros de tránsito. Juan Pazos, director en Pichincha de la ANT, explica que el 98% de esas muertes se habría evitado con el uso del cinturón de seguridad, reducción de la velocidad y medidas correctivas, como las sanciones mediante el uso de GPS y fotorradares para determinar a tiempo los casos en los que los vehículos violan las normas.



Las autoridades de tránsito del país ahora ponen énfasis en el uso del cinturón de seguridad, no solo en los vehículos particulares sino en los buses intra e interprovinciales.



La campaña se realiza en las terminales terrestres. Allí, la ANT, CTE y Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutan controles para que los usuarios del transporte interprovincial lo utilicen.



Pazos señala que no usar ese dispositivo de seguridad es motivo de sanción para los conductores de los buses. El artículo 390 literal 10 del Código Integral Penal (COIP) establece que el conductor que no exija el uso del cinturón a los pasajeros recibirá una multa del 15% de un salario básico unificado (USD 57,90) y la reducción de 4.5 puntos en su licencia de conducir.

La ANT emitió una resolución el 10 de septiembre en la que concedía un plazo de 90 días (hasta el 10 de diciembre), a los buses que no contaban con este dispositivo de seguridad para colocarlo. Pazos indica que, a partir de diciembre, el cumplimiento de esa resolución se controlará en la revisión técnica vehicular.



La normativa sobre este tema solo excluye a las motocicletas y los buses que prestan el servicio en las urbes. Así lo aclara Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT).



Un bus urbano no circula a más de 40 kilómetros por hora. Además, está permitido el traslado de pasajeros que viajan de pie. Por ello, no son sujetos de controles. Sin embargo, la AMT pedirá una aclaración a la ANT para definir si los buses que cubren rutas entre cantones, por ejemplo entre Quito y Rumiñahui, deben cumplir con esta regla nacional.



En provincias como Azuay, la CTE ejecuta la campaña sobre el uso obligatorio del cinturón. Está en la fase educativa y de concienciación. Es decir, aún no se aplican las multas.

Para esto se cumplen controles al transporte público y privado en la red estatal como la autopista Cuenca-Azogues, Cumbe-Loja, Molleturo-Naranjal y la Girón-Pasaje, junto con la revisión de documentos y el estado de los vehículos.



Los agentes ingresan a los buses para informar y exigir a los pasajeros el uso del cinturón como elemento importante para salvar vidas. Édison Moscoso, director de la CTE, dice que durante esta semana han notado que hay más resistencia en la ciudadanía porque no conocen de la responsabilidad que tienen sobre el uso de este elemento y los conductores tampoco lo exigen.



“Eso determina que no hagamos conciencia de lo que pueda ocurrir”, señala.

En Guayaquil, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) aún no realiza ningún operativo con respecto a la nueva normativa del uso del cinturón de seguridad, para todos los pasajeros de un vehículo.

La entidad planea realizar primero una campaña preventiva para luego iniciar con los controles. Hasta el momento, en el Puerto Principal solo se multaba al conductor y copiloto que no usaran el cinturón. En un recorrido efectuado ayer, este Diario constató que los pasajeros de vehículos particulares y de taxis no usan el cinturón en los asientos posteriores.



Según datos de la ATM, de enero a septiembre de este año, las sanciones para el conductor que no usa cinturón aumentaron un 4%. El número de multas fue de 19 041. Mientras que en el mismo período del 2017 fueron 18 285. En tanto que las amonestaciones por no exigir que su acompañante (copiloto) use cinturón han disminuido un 3%, al ubicarse en 872 multas, 23 menos que en igual período del 2017.



Ayer en una reunión de la ATM, Andrés Roche, gerente de la institución, ratificó sobre la importancia de los controles que la Comisión de Tránsito realiza a los buses provinciales sobre el uso del arnés.

En Quito, la AMT también efectúa controles del uso del dispositivo por parte de los conductores de vehículos particulares. Entre enero y julio de este año, los agentes sancionaron a 14 261 conductores.



La capital de Tungurahua también se sumó a esta campaña. En Ambato los controles se realizan en las calles y avenidas y están a cargo de los agentes de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Municipio.



En ese cantón, desde el 2016 se reforzó la campaña Dale like a tu vida para que los conductores y usuarios del transporte utilicen estos dispositivos y no sean sancionados.



El año pasado, también se desarrollaron eventos de educación y capacitación dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Paco Urrutia, director de la Dirección de Tránsito, explica que el Cabildo trabaja en este proceso con los conductores y pasajeros mucho antes de la resolución de la ANT. El funcionario indica que los operativos se mantendrán en el centro de Ambato y sus 18 parroquias.



Tome en cuenta

​

*Colocárselo siempre antes de iniciar la marcha del vehículo.



*La cinta no debe pasar sobre objetos duros ni frágiles que porte el ocupante como esferos o anteojos.



*El cinturón no debe estar torcido ni mordido, siempre deberá permanecer plana la cinta sobre el área de contacto del cuerpo.



*La banda del hombro debe deslizarse aproximadamente por el centro del mismo, en ningún caso sobre el cuello del pasajero.