Guardar, trasladar o vender bienes sin tener facturas ya no es un delito en Ecuador

La Corte Constitucional declaró inconstitucional dos frases del artículo 202 del Código Integral Penal, que se refieren al delito de receptación de objetos robados.

Desde este miércoles 29 de mayo del 2019, el trasladar bienes sin tener las facturas que demuestren que sean suyos ya no es delito. Los jueces del país ya no aplicarán los textos que fueron eliminados por los jueces.



El artículo 202 decía: “La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.



Luego de análisis, la Corte indicó que la frase “o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia” viola la presunción de inocencia de las personas y permite el enjuiciamiento selectivo y discriminatorio.



La segunda parte del artículo también fue declarada inconstitucional. Esta indicaba: “Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que los otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena privativa de libertad dos a seis meses”. Bajo los mismos criterios, los jueces eliminaron también este texto.



Con este fallo, los jueces constitucionales además determinaron que la Asamblea Nacional “violó su deber de adecuar el sistema judicial a la Constitución” cuando redactó el artículo 202.



Ahora, el nuevo texto que se aplicará en casos de receptación de cosas robadas será este: “La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

Coincido también, m se respeta estado jurídico de Inocencia. Al parecer la norma obedeció a una respuesta coyuntural; pues, se debe actuar con política criminológica y respetando derechos y garantías constitucionales. En buena hora https://t.co/SX5BUryurm — Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) 29 de mayo de 2019



El juez Iván Saquicela Rodas, de Corte Nacional, respaldó el fallo de la Corte Constitucional a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió: “Coincido también (con el criterio de la Corte), se respeta estado jurídico de inocencia. Al parecer la norma obedeció a una respuesta coyuntural; pues, se debe actuar con política criminológica y respetando derechos y garantías constitucionales. En buena hora”.