Obispo alemán considera razonable abrir debate sobre el celibato

El obispo de la ciudad alemana de Maguncia, Peter Kohlgraf, señaló que considera razonable abrir un debate sobre el celibato en el seno de la Iglesia en reacción a los numerosos casos de abuso sexual que destapó recientemente un informe publicado en Alemania.

"En mi opinión, no debería ser un tabú hablar de ello", declaró el religioso en una entrevista con la cadena pública SWR avanzada hoy, 27 de septiembre del 2018. Kohlgraf alerta, no obstante, de que durante este debate se puedan dar respuestas demasiado sencillas.



Un reciente estudio encargado por la Conferencia Episcopal de Alemania reveló que en el país entre 1946 y 2014 se contabilizaron por lo menos los casos de 3 677 menores de edad víctimas de abusos por parte de 1 670 religiosos.



En el caso del obispado Maguncia, se acusó a 53 clérigos de haber abusado sexualmente de 122 niños y de 47 niñas. "El sistema se pone en tela de juicio, el sistema ha fracasado", recalcó Kohlgraf.



"Lo que el estudio pone de manifiesto también es que las respuestas llamativas también son respuestas fáciles. Es muy sencillo decir: acabamos con el celibato y así no tenemos ningún problema más. No sé si eso responde a la perspectiva de las víctimas", sentenció.