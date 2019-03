Número total de despedidos en el sector público sin cifras oficiales

LEA TAMBIÉN

La cifra global de funcionarios públicos que han sido desvinculados desde el 1 de marzo del 2019 es desconocida.

Desde el fin de semana pasada funcionarios de varias entidades fueron notificados con la terminación de sus contratos ocasionales, pero no existe una versión oficial del número total de burócratas incluidos en esta medida.



Este Diario solicitó información al Ministerio de Trabajo, pero el titular de esa Cartera, Andrés Madero, dijo el pasado 6 de marzo del 2019 que corresponde a la unidad de Talento Humano de cada entidad estatal informar sobre el tema.



Un día después, a través de un comunicado, la Cartera señaló que el Gobierno ejecuta un proceso “responsable y permanente de reestructuración y optimización del sector público para volverlo más racional y eficiente en el contexto de austeridad y control del gasto presupuestario”, pero sin señalar el personal relacionado con las desvinculadas de este mes.



“Los titulares de cada institución pública son responsables del redimensionamiento y racionalización de su planta de funcionarios”, señaló la Cartera.



La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (Osuntransa) ha denunciado que entre 2 500 y 3 000 trabajadores del sector salud fueron desvinculados desde el viernes de la semana pasada. Señaló que los exfuncionarios desvinculados trabajaban en el área administrativa y operativa; es decir, eran enfermeras, auxiliares, camilleros, personal de limpieza y otros de diversas casas de salud del país.



En total, señalaron que del sector público habrían salido unos 10 000 funcionarios desde la semana pasada.



Este Diario consultó a los Ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Defensa, Vivienda y Petroecuador sobre el tema, pero solo estas dos últimas entidades respondieron.



Personal del Ministerio de Defensa dijo que no tenía conocimiento sobre el tema.



Este Diario solicitó el martes pasado información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre su plan de desvinculación, pero dijo que “está preparando la información”, pero hasta el cierre de esta edición (20:00) no se entregó.



El ministro de Vivienda, Xavier Torres, confirmó que existe un plan de desvinculaciones que implica a 150 personas y que aún está en revisión.



De esa cifra, 81 ya dejaron la entidad.



Petroecuador, por su parte, anunció que saldrán 444 personas para cumplir con la disposición de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas de (Emco), de reducir el 10% de la nómina. También precisó, a través de un boletín, que es “falsa la supuesta reducción de 1 000 personas en esta empresa y que falten otras 1 000 por desvincular”.