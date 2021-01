Todo lo que debe saber sobre los nuevos requisitos para viajar a EE.UU. 

Las reglas para las personas que deseen viajar a Estados Unidos cambiarán desde este martes 26 de enero del 2021. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) dieron a conocer que desde ese día, todas las personas que tengan dos años o más deberán presentar una prueba negativa de covid-19 para poder ingresar al país.

Ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes del país no están exentos de la medida que busca controlar los contagios de coronavirus en el país. EE.UU. es el país más afectado por la pandemia y hasta este 23 de enero del 2021 registra 24,9 millones de casos y 414 000 decesos.



En su página web, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador dio a conocer que la medida también afecta a las personas que deseen viajar desde Ecuador a EE.UU. a partir del 26 de enero.



La medida ha generado una serie de dudas en personas que tenían previsto viajar al país, debido a que será implementada a los pocos días de que fue anunciada el pasado 12 de enero.



Estas son algunas de las dudas más frecuentes sobre los viajes a EE.UU.



Vigencia de la prueba



Según la Embajada, desde el 26 de enero los pasajeros que ingresen a EE.UU. deberán presentar una prueba de coronavirus con resultado negativo tomada tres días antes del viaje.



"Adicionalmente, los viajeros a EE.UU. podrían entregar documentación de un profesional de la salud que certifique que se recuperaron del covid-19 90 días antes del viaje", se explica en el sitio web.



¿Qué tipo de prueba deben presenta los viajeros?



Los CDC de EE.UU. tienen habilitado un sitio de preguntas frecuentes en el que señalan que los viajeros cuyo destino sea EE.UU. deberán tener una prueba viral negativa de coronavirus. Es decir, tanto las pruebas PCR como las de antígenos califican.



¿Qué documentación se necesita?



Los viajeros, de acuerdo con los requisitos de los CDC, tienen que tener una copia impresa o electrónica de los resultados negativos de sus pruebas.



¿Cuándo deberá presentarse la prueba?



Según CNN, las personas deberán comprobar que no están infectadas con coronavirus antes de abordar un vuelo con destino a EE.UU.



¿Quién debe revisar la prueba?



La respuesta a esta pregunta depende del destino final del viajero. Sin embargo, CNN señala que esta documentación podría ser solicitada por el primer trabajador de la aerolínea con el que un pasajero tenga contacto en el aeropuerto.



"Las aerolíneas deben confirmar el resultado negativo de la prueba para todos los pasajeros antes de abordar y deben denegar el embarque a cualquier persona que no proporcione documentación de una prueba negativa o documentación de haberse recuperado de covid-19", asegura CNN citando a los CDC.



¿Puedo registrarme en línea para mi vuelo con la nueva medida?



Debido a que el resultado de la prueba debe ser presentado a personal de la aerolínea, es probable que la opción del registro en línea se inhabilite en algunos casos, por lo que se recomienda a las personas llegar con anticipación al aeropuerto para completar el proceso.



¿Aplica la medida para vuelos en avión privado?



Los CDC señalan que personas que la medida se aplica a vuelos comerciales y privados.



¿Qué documentación debo presentar si ya tuve coivd-19?



Según CNN, "si te has recuperado del covid-19 en los últimos tres meses, necesitarás tanto una prueba de que diste positivo en los últimos tres meses antes de tu vuelo como una carta de tu médico que indique que estás autorizado para viajar".



Caitlin Shockey, una portavoz de los CDC, explicó al medio que el hecho de haberse recuperado del covid-19 no exime a las personas del requisito de presentar la prueba negativa. "Deberás volver a realizarte la prueba y comprobar que el resultado es negativo antes de que se te permita abordar".



¿Debo presentar una prueba negativa si ya me vacuné contra el covid-19?



Los requisitos son los mismos tanto para personas que ya se hayan vacunado contra el covid-19 como para quienes no.



¿Qué pasa si el resultado de la prueba es positivo?



Shockey señaló a CNN que las personas que tengan un resultado positivo de covid-19 deberán retrasar su viaje a EE.UU., pues no podrán abordar el avión sin el resultado negativo.