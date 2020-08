El número de nuevos casos diarios reportados de covid-19 bajó en los últimos tres días en Quito

LEA TAMBIÉN

El contagio de covid-19 en Quito ha seguido creciendo, pero en este último fin de semana (1, y 2 de agosto) y el lunes 3 de agosto del 2020, se observa un descenso de los casos positivos nuevos con menos de 100 cada día.

En este momento, de manera global, la capital ha alcanzado 13 514 contagiados, con lo cual se mantiene como el primer cantón con más infectados y el primero en la provincia Pichincha.



Al ver el comportamiento del número de contagios en las últimas cinco semanas se observa que hay oleadas con picos altos y promedios de nuevos casos semanales por encima de los 200 y otras semanas de menos (ver gráfico).



Por ejemplo, en la semana del lunes 29 de junio al domingo 5 de julio, el promedio de nuevos casos fue de 251 con un pico alto de 682, las dos semanas siguientes el promedio cayó a 220 y los picos cayeron a menos de 500.



Pero en la semana del 20 al 26 de julio volvió a darse una oleada con un promedio de 249 infectados nuevos y un pico alto de 557, por lo que se intensificaron los megaoperativos, principalmente, en siete parroquias con más afectación por la enfermedad.



Pero esta última semana, en cambio, bajó la media a 145 y el pico más alto ha sido de 265 nuevos casos. Aunque todavía demanda controles por parte de las autoridades que solo este fin de semana (1 y 2 de agosto) realizaron más de 90 operativos.



Hay que tomar en cuenta que este análisis se realiza con base únicamente en los pacientes confirmados con pruebas PCR, el Ministerio de Salud Pública no reporta a diario cuántos positivos hay con test rápidos por cantones y no se conoce cuántos son asintomáticos.



Hasta ahora, el sistema sanitario ha enfocado sus esfuerzos en hacer pruebas a quienes presentan algún tipo de síntoma y esto ha provocado un aumento en la necesidad de los servicios hospitalarios. La capacidad en las unidades médicas de la red pública y privada llegaron a sus niveles máximos al punto que se ha recibido personal médico, principalmente, de Guayaquil.



Sin embargo, ahora hay empresas que están realizando pruebas PCR y rápidas a sus empleados de forma general, con el fin de descartar la enfermedad en aquellos que no tienen ningún síntoma y enviarlos a sus casas.



Por otra parte, Pichincha concentra el 19,2% de los casos nacionales con 15 013 casos, con lo cual está a una diferencia de apenas 2 580 de Guayas, que es la primera provincia más afectada por la pandemia.



El crecimiento y la velocidad del contagio en Pichincha se debe, principalmente, a Quito y con una distancia considerable a los cantones Rumiñahui y Mejía, que demandan mayor número de pruebas para ver con más claridad la situación actual.