Nuevo sistema de atención en laboratorio de Hospital San Francisco, del Seguro Social

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, esperas innecesarias y mantener las medidas de bioseguridad frente al covid-19, el Hospital General San Francisco, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), habilitó un nuevo sistema para la atención en el servicio de Laboratorio Clínico. El paciente debe comunicarse al número 39 52 000, a las extensiones 1074/ 1086.

El horario de atención comienza a las 9:30 y finaliza a las 14:30, de lunes a viernes. El personal indicará la hora para la entrega de muestras o para la realización de exámenes, según un comunicado emitido este jueves 27 de agosto del 2020 por este sanatorio.



El paciente debe asistir con 10 minutos de anticipación a la hora señalada, con el objetivo de que se emitan los códigos de identificación de la muestra y proceder con los exámenes.



Durante la llamada, el afiliado debe indicar la fecha de su próxima consulta con el médico especialista, para que se realice con anticipación los exámenes de laboratorio; esto con el fin de evitar la caducidad en la validez de los resultados.



Gabriela Castillo, supervisora del servicio, destacó la importancia de este servicio para los asegurados, quienes llaman y agendan directamente sus citas. Así evitarán las largas filas u otras complicaciones.



"Antes de la pandemia se atendían de 300 a 350 requerimientos diarios; esto generaba esperas prolongadas y aglomeración en la sala de preanálisis. Con este nuevo sistema, a partir de julio, atendemos este mismo número de pacientes, pero con mayor agilidad, ya que el paciente sabe a qué hora debe asistir para ser atendido directamente, con una espera máxima de 10 minutos" afirmó Castillo.

Alex -nombre protegido- se comunicó con esta unidad médica, para agendar un examen para conocer los niveles de colesterol de su madre Adela, de 78 años. La paciente acude con frecuencia a este hospital para continuar con su tratamiento. "Me parece excelente que se agenden los turnos así, ya que a los pacientes les da confianza y seguridad, por esto de la pandemia, al momento de acudir a las citas ya no hay filas. Yo llamo, agendo el turno de mi madre y me va muy bien."



Los exámenes se receptan de lunes a viernes, de 06:30 a 09:00.