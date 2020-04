Covid-19 en Ecuador: Así se accede al nuevo salvoconducto; mire si su oficio le permite circular sin el documento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Quienes laboran en negocios de medicamentos o de alimentos o de abastecimiento o los ciudadanos que acudan a citas médicas, entre otros, podrán movilizarse fuera de los horarios de prohibición de circulación vehicular -impuestos para contener la pandemia del covid-19- pero únicamente si cuentan con el nuevo salvoconducto emitido desde este martes 21 de abril del 2020.

Este martes 21 el Gobierno de Ecuador habilitó la nueva plataforma para acceder a los salvoconductos con nuevas reglas. Los documentos emitidos entre el inicio de la emergencia sanitaria y el lunes 20 de abril quedarán sin efecto: el permiso tramitado por ciudadanos antes del 21 de abril será válido hasta la medianoche de este miércoles 22 de abril del 2020; mientras que los expedidos a través de empresas regirán hasta la medianoche del viernes 24 de abril.



Ese documento es habilitante para circular excepcionalmente por fuera de la restricción de movilidad. En Ecuador los automotores particulares pueden transitar solo un día a la semana y específicamente para abastecimiento, de 05:01 a 13:59, con base en un calendario definido por el último número de la placa de tránsito. Solo circulan:



- 1 y 2 los días lunes.

- 3 y 4 los martes.

- 5 y 6 los miércoles.

- 7 y 8 los jueves.

- 9 y 0 los viernes.



Los días sábado y domingo está prohibida la circulación de todos los vehículos, incluso taxis. Asimismo, cada día en el país se aplica un toque de queda, también como medida para contener la pandemia: nadie circula (se incluye a peatones) entre las 14:00 y las 05:00.



El salvoconducto permite movilizarse aún dentro de esos horarios.



¿Qué preguntas se hacen para obtener el nuevo salvoconducto?

Ciudadanos: Empresas: Tipo de identificación RUC o RISE Identificación Nombre de la empresa Nombres y apellidos Dirección Correo electrónico Nombre del representante legal Teléfono Declaración responsable Declaración responsable Número de cédula Nombre de la institución médica / médico tratante Nombres y apellidos Confirmación de documento que habilita la movilización Correo Número de placa del vehículo que se usa para la movilización Teléfono Motivo de traslado por atención y/o emergencia médica. Número de placa de los vehículos que se usan para la movilización Detalle del recorrido (ruta) Nombre y apellidos del Conductor Tiempo de duración (hora inicio - hora fin) Listado de Acompañantes Declaración de síntomas de covid-19 Detalle de las actividades a realizar La vigencia del salvoconducto es para el día y periodo de tiempo declarado. Detalle del recorrido Declaración de síntomas de COVID-19 Este salvoconducto tiene vigencia mientras dure la emergencia



Al ingresar en el sistema, las personas interesadas en obtener los salvoconductos encontrarán dos opciones: para persona natural y persona jurídica.



Para personas naturales, el salvoconducto que se genera es únicamente para casos de atención y/o emergencia médica. El formulario solicitará el registro de su número de cédula y la validación de sus datos se efectuará por medio de la interconexión directa con la base de datos del gobierno.



También debe presentar, por ejemplo, la cita programada, los procedimientos específicos como, por ejemplo, diálisis, radioterapia, quimioterapia, enfermedades crónicas no terminales y casos relacionados.



El salvoconducto deberá contener toda la información requerida en el formulario electrónico.

Pasadas las 15:00 de este martes, el sitio presentaba problemas por alta demanda en el primer día de funcionamiento de la nueva plataforma. "Estamos procesando solicitudes como las tuyas, de cientos de miles de ciudadanos", decía un mensaje en el sitio web que además mostraba el tiempo aproximado que las personas debían esperar para acceder.

Captura de pantalla del mensaje que aparecía a las 15:21 de este martes 21 de abril del 2020 en la página para solicitar los salvoconductos en Ecuador. Foto: captura.



El formulario para la solicitud del nuevo documento se encuentra disponible en las páginas www.ministeriodegobierno.gob.ec y www.gob.ec.

Sin embargo, no todos los ciudadanos requieren acceder al documento para continuar con actividades permitidas durante el estado de excepción por calamidad pública, vigente en Ecuador desde el 16 de marzo del 2020. Las nuevas reglas autorizan a personas que se encuentran en primera línea a circular únicamente con su credencial, su cédula y su licencia de conducir.





¿Quién SÍ necesita salvoconducto para circular en restricción?

Citas médicas Personas que laboran en el sector turístico y su cadena conexa Personas que laboren en empresas o negocios de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas de moderación y abastecimiento; y su cadena conexa Personas que laboran en empresas o negocios de la cadena de exportación e importación y su cadena conexa Personas que laboran en empresas o negocios de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos y su cadena conexa Personas que trabajen en la cadena conexa de producción agrícula, pecuaria (ganadero, porcino, avícola, etc), pesquero y acuícola Personas que laboran en empresas o negocios de la cadena de producción de insumos de limpieza e higiene y su cadena conexa Personas que trabajan en la cadena de producción de madera Personas que laboran en empresas o negocios de fumigación, desinfección y sanitización de ambientes Personas que trabajan en la cadena conexa al sector de la producción industrial



El protocolo establece que los ciudadanos que requieran acudir a una cita médica programada o a procedimientos específicos como diálisis, radioterapia, quimioterapia, enfermedades crónicas no terminales y casos relacionados podrán movilizarse en un vehículo que lleve a un máximo de dos personas.



Los documentos habilitantes para el salvoconducto son la cédula de ciudadanía o identidad, la licencia de conducir y un certificado que habilite el tratamiento. En el caso de emergencias de salud no se requerirá de salvoconducto





¿Quién NO necesita salvoconducto para circular en restricción?

Servidores de la salud Migración Funcionarios de la salud pública y privada como médicos Logística de puertos y aeropuertos Optómetras Agentes de control portuario y aeroportuario. Odontólogos Funcionarios de las Agencias de Regulación y Control Veterinarios Intendencias Generales Paramédicos Comisarías Nacionales Enfermeras Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) Licenciados en laboratorio Agencia de Regulación y Control Sanitaria (ARCSA) Flebotomistas Agencia de Regulación y Control Postal (ARCP) Tecnólogos en laboratorio clínico Agencia de Regulación y Control de la Minería (ARCOM) Personal de apoyo Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) Cuidadores de adultos mayores y peritos de seguros en salud Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) Servidores de seguridad y control Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) Policías Inspectores de Trabajo Militares Sectores de la Comunicación Social Comisión de Tránsito del Ecuador Personal que labora en los sectores estratégicos Agentes Civiles de Tránsito Servidores de gobierno y cuerpo diplomático Agentes de Control Metropolitano/Municipal Personas que trabaja en bancos, cooperativas, mutualistas, mercado de valores, seguro financiero Agentes de Control Penitenciario Trabajadores de servicio social Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias Personal de funerarias Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Personal que trabaja en la Función Judicial Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 Extranjeros que se movilizan dentro del país para uso de vuelos humanitarios (salida) Cuerpo de Bomberos y funcionarios delegados en el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, provincial, cantonal o metropolitana. Personal que labora en el sector agrícola Funcionarios de puertos y aeropuertos



En estos casos, personal de salud, policías, militares, periodistas solo deberán presentar la credencial institucional o profesional, su cédula de ciudadanía y su licencia de conducir. Hay dos áreas que deberán cumplir un requisito adicional:



- Personal de vigilancia y seguridad privada.

- Personal de transporte de especies monetarias y valores.



Estos dos últimos deben presentar, además de documentos, la indumentaria habilitante y la credencial emitida por el Ministerio de Gobierno o certificado de acreditación en línea, credencial emitida por la Compañía de Vigilancia y Seguridad.



¿Qué vehículos NO necesitan salvoconducto para circular?

Vehículos usados en el traslado de hidrocarburos (gas, gas natural, combustible y petróleo) y de su personal, únicamente en el desarollo de sus actividades. Vehículos destinados como carrozas fúnebres y servicios funerarios Vehículos de distribución de GLP Vehículos designados por las Embajadas y Cuerpos Consulares acreditados en el país para el transporte humanitario de ciudadanos extranjeros Vehículos para el abastecimiento del Consejo de Gobierno de Galápagos y transporte de los administradores de los puertos y muelles, embarcadores, estibadores y operadores de puertos, únicamente en el desarrollo de sus actividades. Vehículos usados para servicios de transportes de muestras de laboratorio o para toma de muestra en casa y transporte de pintas de sangre Vehículos para entregas a domicilio y distribución debidamente acreditados e identificados para la venta a domicilio de alimentos frescos, procesados, preparados y bebidas no alcohólicas e insumos de limpieza; hasta las 19:00 Vehículos usados para servicios de transportes de alimentos frescos, ganado en pie y otros productos agropecuarios, acuícolas o pesqueros.





¿Qué vehículos SÍ necesitan salvoconducto para circular?

Vehículos empleados para la transportación de todo tipo de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas de moderación, animales de abasto, en la infraestructura de cadena logística, así como los vehículos para el traslado de personal, de servicios, mantenimiento y ejecución operativa pertenecientes a los sectores antes mencionados Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios para la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos y personal de la empresa. Vehículos usados para servicios financieros, transporte de especies monetarias y valores, courier y de su personal Vehículos de transporte de equipo, repuestos y productos para el mantenimiento y servicio técnico (baterías, lubricants, llantas), destinados a todos los sectores autorizados para trabajar durante la emergencia. Vehículos de traslado de producto para procesamiento, empacado y traslado a puertos y aeropuertos y de su personal Vehículos contratados por personas extranjeras o coordinadas por las embajadas, cuerpos consulares acreditados en el país y por el PMU del COE Nacional, responsable de estas movilizaciones para el transporte humanitario de ciudadanos extranjeros Vehículos de distribución al por mayor y al detalle de insumos de limpieza e higiene Vehículos de transporte de materia prima, insumos, empaques, servicios de la cadena de producción alimentaria, exportación e importación y personal de su empresa Vehículos de distribución de medicamentos al por mayor y al detalle (venta a domicilio, únicamente autorizado para farmacias de turno) y traslado del eprsonal de la empresa Vehículos usados para el transporte de pallets, ataúdes, así como la producción y distribución de madera para su elaboración. Vehículos de distribución y comercialización de materia prima, empaques y servicios para empresas productoras de insumos de limpieza e higiene y su personal



De acuerdo con el protocolo, el servicio de taxis en el país deberá regirse a los horarios del estado de excepción. Por lo tanto, las unidades solo podrán operar los días que el último dígito de su placa lo permita y no podrán movilizarse en horario de toque de queda.



Además se establece que en el interior de los taxis podrán viajar únicamente un conductor y un pasajero. Los ocupantes deben cumplir las medidas de bioseguridad.



Los servicios de entrega y distribución de alimentos frescos, procesados, preparados, bebidas no alcohólicas, medicamentos, insumos médicos, insumos de limpieza e higiene "se podrá realizar hasta las 19:00 en horarios de toque de queda, e incluso en horarios de restricción vehicular". Solo una persona podrá movilizarse para prestar estos servicios



Esto no aplica para la farmacias que pueden realizar entregas a domicilio de medicamentos o insumos médicos o de limpieza e higiene las 24 horas.



En los vehículos empresariales de carga liviana, que desarrollen actividades en las que se requiera el uso del salvoconducto, se podrán acreditar un conductor y un acompañante (máximo dos personas en cabina) y deberán observar las medidas de bioseguridad necesarias de manera obligatoria.



En los vehículos empresariales de carga pesada, que desarrollen actividades en las que se requiera el uso de salvoconducto, se podrán acreditar un conductor y un acompañante (máximo dos personas en cabina).



En el caso de existir varias rutas identificadas y conforme la necesidad de transporte se podrá registrar hasta cinco conductores para el mismo vehículo, de ser el caso y deberán observar las medidas de bioseguridad necesarias de manera obligatoria.



El traslado de vehículos que transportan bebidas de moderación será desde la fábrica hasta el lugar de distribución legalmente definidos para este efecto y establecimientos autorizados como supermercados, tiendas y restaurantes.



Las unidades móviles para atención mecánica emergente estarán disponibles las 24 horas para los vehículos institucionales de primera línea y vehículos de abastecimiento (corredores logísticos).







¿Quiénes NO podrán acceder a un salvoconducto?





Personas que han sido sancionadas por mal uso del salvoconducto, desde el inicio de la emergencia sanitaria, ya sea con multa, retiro del vehículo o detención, no podrán obtener un nuevo documento mientras dure la emergencia sanitaria.



La alteración de salvoconductos, según aseguró el lunes 20 de abril del 2020 el subsecretario de control y orden público Guillermo Rodríguez, puede acarrear una pena de entre tres y cinco años de prisión.



Tampoco podrán acceder a salvoconducto personas naturales o jurídicas que se encuentren fuera de las actividades vitales dentro del estado de excepción para tratar de contener la pandemia del coronavirus.



Quienes incumplen la restricción vehicular cometen una contravención de cuarta clase. La sanción es el pago de una multa equivalente al 30% del salario básico (es decir, USD 120) y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Adicionalmente, la autoridad de tránsito procederá a la retención del vehículo. El conductor infractor deberá pagar el costo de la wincha y el pago por cada día de permanencia en el patio de tránsito.