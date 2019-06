Nuevo medicamento contra el cáncer de mama aumenta tasas de supervivencia

LEA TAMBIÉN

Un nuevo fármaco mejora drásticamente las tasas de supervivencia de las mujeres hasta los 60 años que padecen la forma más común de cáncer de mama, dijeron investigadores el sábado 1 de junio del 2019 citando los resultados de un ensayo clínico internacional.

Los hallazgos, presentados en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago, mostraron que la adición del medicamento inhibidor de ciclinas ribociclib en el tratamiento elevó las tasas de supervivencia al 70% después de tres años y medio, frente a un 46% de las mujeres que recibieron el tratamiento estándar.



La tasa de mortalidad fue un 29% menor que cuando las pacientes recibieron un placebo.



La autora principal, Sara Hurvitz, dijo que el estudio se centró en el cáncer de mama con receptores hormonales positivos, que representa dos tercios de todos los casos de cáncer de mama entre las mujeres más jóvenes y que en el pasado ha sido generalmente tratado con terapias que bloquean la producción de estrógenos.

“ Realmente puedes obtener una sinergia o una mejor respuesta, una mejor eliminación del cáncer, al agregar uno de estos inhibidores del ciclo celular ”, además de la supresión hormonal, dijo Hurvitz.



El tratamiento es menos tóxico que la quimioterapia tradicional porque ataca de manera más selectiva a las células cancerosas, bloqueando su capacidad para multiplicarse.



Se estima que en 2019 se diagnosticarán 268 000 nuevos casos de cáncer de mama en Estados Unidos. La forma avanzada de la enfermedad es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres de 20 a 59 años.



Aunque el cáncer de mama avanzado es menos común entre las mujeres más jóvenes, su incidencia aumentó 2% por año entre 1978 y 2008 entre las mujeres de 20 a 39 años, según un estudio anterior.

El nuevo ensayo, que analizó más de 670 casos, incluyó solo a mujeres menores de 59 años que tenían cáncer avanzado (en etapa 4) para el cual no habían recibido una terapia de bloqueo hormonal previa.



“Estas son pacientes que tienden a ser diagnosticadas más tarde, en una etapa posterior de su enfermedad, porque no tenemos grandes modalidades de detección para las mujeres jóvenes” , dijo Hurvitz.



“Eso es lo que nos emociona tanto, porque es una terapia que afecta a muchas pacientes con la enfermedad avanzada” , agregó.



Se administra una píldora diariamente durante 21 días, seguidos de un descanso de una semana para permitir que el cuerpo se recupere, ya que dos tercios de los pacientes tienen una disminución de moderada a grave en el recuento de glóbulos blancos.



Jamie Bennett, una portavoz de la empresa Novartis, que comercializa el medicamento bajo la marca Kisqali y financió la investigación, dijo que una dosis de 28 días cuesta USD 12 553.



Pero, agregó, “la mayoría de los pacientes en Estados Unidos con seguro no pagarán nada por su receta de Kisqali”.

No existe cura para el cáncer de mama metastásico y la mayoría de las mujeres que toman el medicamento requerirán algún tipo de terapia por el resto de su vida.



El oncólogo Harold Burstein, del Instituto de Cáncer Dana-Farber en Boston y quien no participó en la investigación, dijo que se trata de “ un estudio importante ”, que estableció que el uso de inhibidores de ciclinas “se traduce en un beneficio significativo para la supervivencia de las mujeres”.



“Esperamos que estos datos permitan el acceso de este producto a más mujeres en todo el mundo”, agregó Burstein.



Hurvitz dijo estar interesada en investigar si el ribociclib puede ayudar a eliminar el cáncer en una etapa más temprana.



“ Queremos ir a ver a aquellas mujeres con diagnóstico de enfermedad en etapa temprana, que tangan tumores pequeños, que no han ido a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo, y ver si podemos evitar que el cáncer regrese más tarde”, señaló.



Un nuevo ensayo clínico global está en marcha.