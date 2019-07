Nuevo escándalo político

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Varios medios de comunicación informan, llenos de vergüenza, del escándalo que ha suscitado el sacerdote José Tuárez, nuevo Presidente del Consejo de Participación, quien en su inscripción como candidato, habría adulterado los documentos presentados para ese propósito y otras desvergüenzas como las siguientes:

1.- Los referentes a los cargos que supuestamente habría ocupado, han sido desconocidos por las autoridades respectivas, falta que solamente digan que ni le conocen.



2.- No podía estar afiliado a ningún movimiento político, cinco años antes de su inscripción, pero Tuárez recién se habría desafiliado del Partido Socialista tres meses antes.



3.- No habría claridad en la declaración patrimonial presentada ante la Contraloría, por ciertos bienes que estarían en conflicto en las provincias de Imbabura y Manabí.



4.- Habrían otras denuncias que estarían por presentarse por parte de la Comisión Anticorrupción, por presuntas responsabilidades penales. Los correístas dirán, desde luego, que no es más que otra persecución política. ¿Si se cambia a Tuárez y se posesiona a la Vicepresidenta, ganaremos algo o no? ¿O el remedio resultará peor que la enfermedad?



5.- A los hechos que están presentados, sería interesante saber que va a hacer el Consejo Nacional Electoral que es quien le calificó; la Asamblea Nacional, que es la que le posesionó; el propio Consejo de Participación Ciudadana del cual es su Presidente y que por disposición Constitucional le toca combatir la corrupción. Inclusive que va a hacer la Iglesia de la cual forma parte y está solo en forma transitoria fuera de ella.