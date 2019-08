Nueve incendios forestales se registraron en Azuay y Cañar

LEA TAMBIÉN

Entre el sábado 17 y domingo 18 de agosto del 2019 se registraron nueve incendios forestales en las provincias de Azuay y Cañar, en el sur del Ecuador. Tres siguen activos.

Uno de los que no está controlado se registra en la parroquia cuencana de Molleturo, en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Es un territorio de bosque de chaparro y pajonal, de difícil acceso porque no hay vías carrozables.



Esta emergencia es atendida por el personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. El domingo 18 no lograron controlar el fuego y la mañana de este lunes 19 de agosto, dos autobombas y seis bomberos regresaron al sitio para continuar con esa tarea.

Foto: Cortesía zonal 6 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias



En esta misma parroquia se registraron otras dos emergencias en los kilómetros 56 y 75 de la vía Cuenca-Molleturo, pero fueron controlados enseguida, al igual que el reportado en la comunidad de Chocarsi, de la parroquia cuencana de Nulti y el Chumblín, cantón San Fernando.



Mientras tanto, en el cantón Cañar hay dos incendios forestales activos. Los organismos de socorro de la provincia de Cañar trabajan en los sitios de las emergencias, con la colaboración de los comuneros.