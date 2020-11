Nuevas restricciones en Portoviejo para evitar contagios por covid-19

En Portoviejo, Manabí, se tomaron nuevas medidas para evitar un repunte de casos de covid-19. La decisión fue anunciada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, en una rueda de prensa virtual desarrollada este lunes 9 de noviembre del 2020.

Según el COE, el sistema hospitalario del cantón está copado al 100% y eso preocupa a las autoridades. El hospital de Especialidades de Portoviejo tiene 30 camas e instalará seis más para atender a pacientes con covid-19. El hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene 21 camas, que están ocupadas. El Verdi Cevallos habilitó un área para pacientes con el nuevo coronavirus y ya han ingresado seis personas.



Freddy Saldarriaga, director municipal de Desarrollo Social, señaló que desde marzo hasta lo que va de noviembre, 3 633 personas se han contagiado. De esas, 3 216 se han recuperado, 204 personas continúan en aislamiento en sus viviendas o en el hospital y 213 personas han fallecido.



Patricio Vélez, director cantonal de Desarrollo Territorial, señaló que las incidencias que se registran en la actualidad son el resultado del relajamiento en el feriado por la independencia de Guayaquil. “El feriado de noviembre también dejará incidencias”.



Las medidas que implementó el COE cantonal son la prohibición de la circulación de buses intracantonal y comercial que operen con un aforo de pasajeros mayor al 50% de su capacidad y que no utilicen mascarillas.



También quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas y la música en vivo en restaurantes, centros de eventos y hoteles. El expendio de licor se podrá hacer desde las 19:00, de lunes a jueves. Mientras que de viernes a domingo no podrán hacerlo.



Las reuniones sociales, velatorios y sepelios solo podrán realizarse con máximo 10 personas.



Tampoco se podrán hacer actividades lúdicas y programas infantiles o navideños en espacios públicos y privados como parques, centros comerciales, supermercados y otros. Los juegos mecánicos también se prohibieron al igual que la entrega de juguetes y agasajos navideños.



Las procesiones y novenas no se podrán realizar de forma física. Las actividades religiosas -como misas- podrán realizarse solo con 25 personas en iglesias o templos.



Los eventos políticos se podrán hacer con un máximo de 10 personas. Se prohíbe la movilidad de personas en camiones, chivas, baldes de camioneta y cualquier otro vehículo en las caravanas políticas.



Las bailoterapias estarán prohibidas en gimnasios y lugares cerrados. Por último, se prohíbe la concentración de personas a las afueras de las instituciones financieras, de servicios o de atención al público.



Vélez señaló que las medidas se analizarán nuevamente el 15 de diciembre del 2020.