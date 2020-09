Por desconfianza, Nueva York volverá a verificar vacunas validadas por el gobierno de Trump

LEA TAMBIÉN

El estado de Nueva York no confía en el gobierno Trump y volverá a verificar las vacunas contra el covid-19 apobadas por Washington antes de distribuirlas a sus 20 millones de habitantes, dijo el gobernador Andrew Cuomo.

El gobernador demócrata, que acusa al presidente Donald Trump y a su gobierno republicano de haber politizado la pandemia de coronavirus, dijo el jueves que crearía una comisión encargada de supervisar la distribución de vacunas.



“¿Es segura la vacuna? No voy a confiar en el gobierno federal, y no la recomendaría a los neoyorquinos en base a la opinión del gobierno federal”, dijo Cuomo en una conferencia de prensa.



“Cuando el gobierno federal haya terminado su evaluación y diga que es segura, crearemos nuestra propia comisión de evaluación (...) para que yo pueda mirar de frente a la cámara y decir a los neoyorquinos que pueden vacunarse con toda seguridad”.



Las declaraciones confirman el clima de creciente desconfianza en relación a las futuras vacunas en Estados Unidos. Un sondeo publicado el 17 de septiembre por el Instituto Pew indicó que la mitad de los estadounidenses se negarían a ser vacunados si la vacuna estuviese disponible ahora, un porcentaje que se duplicó desde mayo.



Otro sondeo publicado el 10 de septiembre por la Kaiser Family Foundation señaló que 62% de los estadounidenses se inquietan por las presiones ejercidas por el gobierno federal sobre la agencia que homologa los medicamentos, la Food and Drug Administration (FDA), para que apruebe una vacuna lo antes posible, sin garantizar su eficacia y seguridad.



Trump, que busca ser reelecto el 3 de noviembre, promete desde hace varias semanas la próxima llegada de una vacuna para hacer frente a la pandemia que ha dejado más de 200 000 muertos en su país, más que en ninguna otra nación del mundo.



Solo un laboratorio estadounidense, Pfizer, cree que es posible tener una vacuna para octubre, pero la vacuna no llegaría a la mayor parte de los estadounidenses hasta abril de 2021, según Trump, o incluso mediados de 2021, según altos responsables.